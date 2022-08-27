4 знака зодиака, которым этой осенью категорически не стоит ехать в отпуск

“К сожалению, только раз в году”, - этими словами из известной детской песенки можно описать не только день рождения, но и отпуск. О нем мечтают, его долго и тщательно планируют, но, к сожалению, не всегда он проходит именно так, как ожидалось. Астрологи убеждены, что на качестве отпуска сказываются не только внешние факторы вроде погоды, уровня обслуживания в отеле и так далее, но и… дата рождения отдыхающего. Дело в том, что некоторые знаки зодиака и отпуск - понятия совершенно несовместимые.

Овен

Представители огненного знака известны своим эгоизмом. Проблемы возникают уже на этапе планирования отпуска - Овны категорически не хотят прислушиваться к пожеланиям друзей или близких, а ориентируются исключительно на собственные предпочтения.

Даже если компания дружно проголосует за отдых на юге, Овен все равно возьмет билеты на север.

Уроженцам этого знака лучше отправляться на отдых в одиночестве - во избежание постоянных конфликтов.

Телец

Еще один знак зодиака, которому ездить в отпуск противопоказано - это Телец.

Представители земного знака любят порядок, поэтому они заранее составляют программу отдыха, а потом мучают своих спутников, заставляя их вставать в несусветную рань, выходить на зарядку и пробежку, а потом ехать на осмотр достопримечательностей.

Если близкие пытаются уклониться от жесткого расписания, Телец смертельно обижается - ведь он столько времени потратил на подготовку, и никто этого не ценит!

Стрелец

Казалось бы, этот огненный знак просто создан для путешествий и находиться с ним в отпуске - одно удовольствие. Не тут-то было! Стрельцы - как капелька ртути, они постоянно находятся в движении, за ними просто невозможно угнаться. К тому же во время отдыха они заводят массу новых знакомых и тусят с ними вместо того чтобы составить компанию своему спутнику.

Одним словом, Стрельцам лучше в отпуск не ездить - по крайней мере, вместе с кем-то, иначе отдых закончится большим скандалом.

Козерог

Если кто-то думает, что хотя бы в отпуске Козерог позволяет себе и близким расслабиться, тот крупно ошибается. Представители этого знака даже на отдыхе командуют окружающими, тщательно считают каждую копейку и спорят до хрипоты с сотрудниками отеля или продавцами на рынке, если почувствуют себя в чем-то обделенными.