«4-й размер груди и 40-й размер обуви»: особенная дочь Зейналовой произвела фурор в Сети

Старшая дочь Светланы Зейналовой Александра родилась 15 лет назад. Телеведущая никогда не скрывала, что ее наследница страдает аутизмом, и старается рассказывать о буднях дочери. А не так давно опубликовала откровенную запись, приурочив ее ко дню рождения девочки.

В публикации Зейналова поделилась серией портретов Саши и ее младшей сестры Вероники. В подписи же рассказала, как складывается жизнь дочери с таким сложным диагнозом.

«Это Саша. У нее 4-й размер груди и 40-й размер обуви. И она идеальна! У нее идеальный вес, рост, характер, талант, мировоззрение, и я ничего не хотела бы в ней изменить», — признается Зейналова.

Пользователи Сети были шокированы трогательной публикацией. В комментариях они осыпали именинницу поздравлениями, а саму Зейналову признали прекрасной матерью. Фанаты уверены, что Саша живет полноценной жизнью и окружена любовью.