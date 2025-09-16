Меню
4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

16 сентября 2025 12:24
Мартин Скорсезе, как специально, сам подталкивает к такому выводу.

Легендарная концовка «Острова проклятых» всегда раскалывала зрителей на два лагеря: одни клянутся, что герой ДиКаприо, маршал Тедди Дэниелс, действительно сошёл с ума, другие — что это самая изящная подстава в истории нуар-триллеров. И вот вторая версия, если присмотреться, куда убедительнее.

По крайней мере, в этом уверены киноманы с Reddit.

Во-первых, знаменитая «буря». Доктор Коули уверяет: мол, это лишь часть бреда Тедди. Но как тогда объяснить, что на неё реагировали десятки других персонажей?

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Врачи совещались, как спасать пациентов из затопленного блока, охрана бегала по коридорам, а Дэниелс ночевал в подвале вместе с персоналом. Сцену явно невозможно сыграть «для одного сумасшедшего».

Во-вторых, пациентка, что тайком пишет Тедди слово «беги». Если он и правда пациент №67, зачем кому-то предупреждать его? Наоборот, логичнее было бы удерживать его в «лечении».

Третья трещина в версии врачей — та самая женщина-врач в пещере. Она рассказывает Тедди про лоботомию, и он слышит это слово впервые. Но если это галлюцинация, откуда он получает новую для себя информацию? Бред не способен обучать.

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

И наконец, анаграммы. «Эдвард Дэниелс» превращается в «Эндрю Лэддис», «Долорес Шаналь» — в «Рэйчел Соландо». Но ведь именно сотрудники больницы сообщают герою эти имена. Что мешало подобрать комбинацию букв, чтобы внушить ему нужный вывод?

Куда логичнее выглядит иная картина. Настоящий маршал приезжает расследовать дело поджигателя, почти убившего его жену. На острове его встречает не напарник, а переодетый врач, который постепенно травит его таблетками и сигаретами.

Вокруг разыгрывается постановка с «побегом пациентки», пока наркотики делают своё дело. Когда же Тедди начинает догадываться о правде — его окончательно «ломают» в маяке, повторяя одну и ту же историю до тех пор, пока он не сдаётся.

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

И вот финальный штрих: «Что хуже — жить чудовищем или умереть человеком?» Звучит как покорность безумию, но, может, это последняя шпилька маршала, который всё осознал, но понял и другое: с острова он уже не уйдёт.

Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
