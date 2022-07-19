4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет

Отношения с мужчиной-Скорпионом похожи на крутые американские горки. Представители этого знака славятся своим непростым характером, они импульсивны, ревнивы и зачастую не уверены в себе. Если вторая половинка чем-то задела Скорпиона, в отместку он постарается ужалить исподтишка – например, отправится налево. Рассказываем, какие детали в поведении уроженца этого знака напрямую укажут, что он решился на измену.

Он вас игнорирует

Если мужчина-Скорпион несколько дней не выходит на связь, не отвечает на звонки и сообщения, это верный признак того, что у него появилась другая. А молчит он не потому, что чувствует вину, а потому, что ему необходимо чувствовать власть над обманутой второй половинкой.

Представитель этого знака хочет, чтобы его избранница помучилась от неизвестности, а там, глядишь, сама бы пришла с извинениями.

Тогда, так уж и быть, он бы милостиво простил и предложил начать все с чистого листа.

Он не станет молчать о проблемах в отношениях

Парадоксально, но в некоторых случаях Скорпион может придерживаться другой тактики – вместо того, чтобы игнорировать и молчать, он будет заводить разговоры о том, что в ваших отношениях не все гладко.

Зачем он это делает?

Скорее всего, подготавливает почву для дальнейшего разрыва. Как правило, в таких случаях у него уже есть "запасной вариант", женщина, к которой он уйдет, как только поставить точку в предыдущих отношениях.

Он не будет просить прощения

Скорпионы относятся к тому типу мужчин, которые будут изводить свою спутницу туманными намеками и дерзким поведением, а когда она потребует объяснений, сделают невинный вид и заявят, что, дескать, она все неправильно поняла.

Следовательно, виноватой стороной тоже окажется избранница – а Скорпион будет делать вид, что это его оскорбили подозрениями в измене.

Когда представители знака затевают такие игры, это уже не звоночек, а колокол, оповещающий о его измене.

Он перестанет говорить "мы"

Когда мужчина-Скорпион начинает отдаляться от своей спутницы, из его лексикона исчезают местоимения "мы" и "нас", он перестает употреблять ласковые прозвища и словечки, принятые в паре. Таким образом он постепенно ослабляет эмоциональную связь между ним и партнершей.