4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Проекты успели покорить сердца зрителей.
Творение Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало главным хитом уходящего года. Многие сравнивают нашумевший проект с «Бригадой». Однако есть и другие, не менее качественные сериалы, которые похожи по духу и атмосфере на историю о казанских молодежных бандах.
«ЮЗЗЗ»
Суровые окраины Ростова-на-Дону, в которых царит бандитизм. Жители спального рабочего района втянуты в пацанские разборки. Главный герой Равиль хочет сбежать из этих забытых богом мест, но его останавливает возможность заработать «легкие деньги».
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Ретро-комедия в декорациях 90-х. Компания друзей взрослеет, влюбляется, получает нагоняи от родителей. Однажды главный герой Санька угоняет машину криминального авторитета и влипает в большую передрягу.
«Черная весна»
История закрытого клуба из небольшого приморского городка. Подростки, одержимые тягой к справедливости, не знают, с какими трудностями им придется столкнуться.
«Смычок»
Сеня из Пятигорска мечтает поступить в консерваторию, но все меняет знакомство с милой девушкой, протягивающей герою загадочный сверток. Сам того не ведая, парень оказывает втянут в оборот запрещенных веществ.