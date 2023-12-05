4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»

Творение Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало главным хитом уходящего года. Многие сравнивают нашумевший проект с «Бригадой». Однако есть и другие, не менее качественные сериалы, которые похожи по духу и атмосфере на историю о казанских молодежных бандах.

«ЮЗЗЗ»

Суровые окраины Ростова-на-Дону, в которых царит бандитизм. Жители спального рабочего района втянуты в пацанские разборки. Главный герой Равиль хочет сбежать из этих забытых богом мест, но его останавливает возможность заработать «легкие деньги».

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Ретро-комедия в декорациях 90-х. Компания друзей взрослеет, влюбляется, получает нагоняи от родителей. Однажды главный герой Санька угоняет машину криминального авторитета и влипает в большую передрягу.

«Черная весна»

История закрытого клуба из небольшого приморского городка. Подростки, одержимые тягой к справедливости, не знают, с какими трудностями им придется столкнуться.

«Смычок»

Сеня из Пятигорска мечтает поступить в консерваторию, но все меняет знакомство с милой девушкой, протягивающей герою загадочный сверток. Сам того не ведая, парень оказывает втянут в оборот запрещенных веществ.