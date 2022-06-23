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4 самых завистливых знака зодиака: не говорите им, сколько зарабатываете

23 июня 2022 07:00
4 самых завистливых знака зодиака: не говорите им, сколько зарабатываете

Астрологи рассказали, представителям каких знаков плохо от чужих успехов.

"Завистливый сыт, а глаза его голодны", – гласит народная мудрость. Действительно, объективно люди могут быть счастливыми и успешными, однако зависть к чужому благополучию все равно будет раскаленным огнем жечь их сердце. По словам астрологов, некоторые знаки зодиака склонны не спать по ночам из-за чужих достижений больше, чем остальные. Рассказываем, кто же главные завистники в зодиакальном кругу.

Скорпион

Зависть бывает белая, мотивирующая людей на собственные успехи, и черная, разрушительная и для самого завистника, и для объекта его душевных мук. Скорпионы подвержены второму виду, они по-настоящему страдают, когда место под солнцем достается кому-то другому, а не им.

При этом уроженцы водного знака не успокоятся, пока не сместят конкурента с престола.

Они готовы вести долгую и упорную борьбу, чтобы увидеть поверженного соперника и с удовольствием занять его место.

Стрелец

А вот соседи Скорпионов по гороскопу, Стрельцы, чаще всего завидуют белой завистью. Именно она подталкивает представителей огненного знака к покорению новых высот. Стрельцы не станут портить жизнь соперника сплетнями, интригами и прочими коварными ухищрениями.

Нет, они добьются, чего хотели, испытают удовлетворение от сделанной работы… и отправятся на поиски нового объекта для зависти, потому что конкуренция для них – лучший мотиватор двигаться вперед.

Телец

Тельцы обожают вести роскошный образ жизни – вкусно и дорого питаться, пользоваться гаджетами последних моделей, одеваться у известных брендов и жить в комфортном доме. Им нравится мысль о том, что они собственными руками обеспечили себе и близким красивую жизнь.

Однако когда на глаза Тельцам попадаются люди, которые значительно превосходят их по материальному достатку и по статусу, сердце уроженцев земного знака пронзает зависть.

Тогда они начинают трудиться с двойным упорством, чтобы добиться таких же результатов.

Рак

Раки легко оказываются во власти эмоций, и зависть – не исключение. Если в собственной жизни уроженца водного знака все в порядке, он вряд ли будет испытывать негатив из-за чужих успехов.

Однако в моменты, когда у Раков все валится из рук, они предаются самобичеванию и отчаянно завидуют тем, у кого все сложилось иначе.

Открыто своих эмоций Рак не показывает, но зависть гложет его изнутри и не дает спокойно спать.

Елена Королева
Елена Королева
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