4 самых любвеобильных знака зодиака: вот почему с ними не стоит связываться

"Как на свете без любви прожить?" – задавалась риторическим вопросом героиня известной советской песни. Хотим мы того или нет, но самое прекрасное и в то же время самое непредсказуемое чувство рано или поздно врывается в жизнь каждого человека. Некоторые ждут его долгие годы, а кто-то влюбляется настолько часто, что уже счет потерял своим романтическим увлечениям. Известная шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала порталу Sunmag, какие знаки зодиака входят в число самых любвеобильных.

Стрелец

Первое место в рейтинге любимцев Амура занимают Стрельцы. Уроженцы этого знака не представляют своей жизни без романтических эскапад – встретив интересного и привлекательного человека, они мгновенно загораются страстью.

Правда, так же скоро остывают – как только новизна эмоций улетучивается, Стрельцы отправляются на поиски другого человека, способного подарить свежие ощущения.

А затащить представителей огненного знака под венец практически невозможно.

Близнецы

Дети воздушной стихии терпеть не могут рутину и однообразие. Это правило относится и к любовным отношениям – Близнецы часто меняют партнеров, поскольку не могут удовлетвориться совместной жизнью с одним и тем же человеком.

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Стоит им узнать избранника поближе, как их интерес к нему угасает. Ветренные представители знака разбили немало сердец, ведь они могут бросить партнера в самый разгар романа без всяких очевидных причин.

Вернее, просто потому, что им стало скучно.

Лев

Еще один огненный знак зодиака, склонный к амурным похождениям – это Лев. Отношения для него – еще один способ возвыситься в своих собственных глазах и в глазах окружающих, поэтому он ведет счет своим многочисленным любовным победам.

В отсутствие бурной личной жизни Львы начинают хандрить и тосковать.

Чувства становятся для них настоящим источником вдохновения и энергии, благодаря которым они способны свернуть горы и объять необъятное.

Рыбы

Чувствительные Рыбки способны влюбляться по несколько раз за день: их сердце способно затрепетать от взгляда случайного прохожего, попутчика в метро, симпатичного коллеги…

Даже вступив в отношения, представители водного знака не прекращают вздыхать по своим мимолетным возлюбленным, испытывая на прочность нервы постоянного партнера.

В душе Рыб постоянно сумбур и смятение, они жаждут новых эмоций и в то же время боятся потерять свои стабильные отношения.