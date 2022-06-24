4 самых любвеобильных знака зодиака: вот почему с ними не стоит связываться
Названы знаки, которые меняют партнеров как перчатки.
"Как на свете без любви прожить?" – задавалась риторическим вопросом героиня известной советской песни. Хотим мы того или нет, но самое прекрасное и в то же время самое непредсказуемое чувство рано или поздно врывается в жизнь каждого человека. Некоторые ждут его долгие годы, а кто-то влюбляется настолько часто, что уже счет потерял своим романтическим увлечениям. Известная шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала порталу Sunmag, какие знаки зодиака входят в число самых любвеобильных.
Стрелец
Первое место в рейтинге любимцев Амура занимают Стрельцы. Уроженцы этого знака не представляют своей жизни без романтических эскапад – встретив интересного и привлекательного человека, они мгновенно загораются страстью.
Правда, так же скоро остывают – как только новизна эмоций улетучивается, Стрельцы отправляются на поиски другого человека, способного подарить свежие ощущения.
А затащить представителей огненного знака под венец практически невозможно.
Близнецы
Дети воздушной стихии терпеть не могут рутину и однообразие. Это правило относится и к любовным отношениям – Близнецы часто меняют партнеров, поскольку не могут удовлетвориться совместной жизнью с одним и тем же человеком.
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Стоит им узнать избранника поближе, как их интерес к нему угасает. Ветренные представители знака разбили немало сердец, ведь они могут бросить партнера в самый разгар романа без всяких очевидных причин.
Вернее, просто потому, что им стало скучно.
Лев
Еще один огненный знак зодиака, склонный к амурным похождениям – это Лев. Отношения для него – еще один способ возвыситься в своих собственных глазах и в глазах окружающих, поэтому он ведет счет своим многочисленным любовным победам.
В отсутствие бурной личной жизни Львы начинают хандрить и тосковать.
Чувства становятся для них настоящим источником вдохновения и энергии, благодаря которым они способны свернуть горы и объять необъятное.
Рыбы
Чувствительные Рыбки способны влюбляться по несколько раз за день: их сердце способно затрепетать от взгляда случайного прохожего, попутчика в метро, симпатичного коллеги…
Даже вступив в отношения, представители водного знака не прекращают вздыхать по своим мимолетным возлюбленным, испытывая на прочность нервы постоянного партнера.
В душе Рыб постоянно сумбур и смятение, они жаждут новых эмоций и в то же время боятся потерять свои стабильные отношения.