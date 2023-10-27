«4 размер груди и 40 размер обуви»: особенная дочь звезды Первого канала ошарашила народ
День рождения Александра отмечала с матерью.
20 октября особенной наследнице Светланы Зейналовой Сашеньке исполнилось 15 лет. Но вместо стандартного материнского теплого поздравления счастливая родительница посвятила дочери с аутизмом довольно странный пост в соцсетях. Вместо пожеланий здоровья и счастья шоувумен всему свету рассказала о размере ноги и размере… груди Александры.
«Это Саша. Ей сегодня 15 лет. В ней 175 см роста и… Нормально так килограммов веса. У нее 4 размер груди и 40 размер обуви. И она идеальна!» — написала Зейналова.
Поклонники и даже хейтеры такой странной откровенности вовсе не поняли и тут же раскритиковали ведущую федерального канала. Фолловеры были буквально ошарашены выходкой звезды.
«Если бы она не кричала на каждом углу, что ее дочь — аутистка, никто бы и не знал. Чтобы пожалели, наверное, хочет», «Мне почему-то это напомнило историю о матери с гиперопекой, которая сама выдумывала дочке болезни, чтоб окружающие ее жалели», «Похоже, у мамы тоже проблемы с восприятием действительности, судя по ее поздравлению», «Может, не стоит так про свою дочь писать? Размер груди, подчеркивать, сколько в ней килограмм. Ужасно звучит», — в едином порыве набросились на горе-мать комментаторы портала Woman.