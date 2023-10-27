«4 размер груди и 40 размер обуви»: особенная дочь звезды Первого канала ошарашила народ

20 октября особенной наследнице Светланы Зейналовой Сашеньке исполнилось 15 лет. Но вместо стандартного материнского теплого поздравления счастливая родительница посвятила дочери с аутизмом довольно странный пост в соцсетях. Вместо пожеланий здоровья и счастья шоувумен всему свету рассказала о размере ноги и размере… груди Александры.

«Это Саша. Ей сегодня 15 лет. В ней 175 см роста и… Нормально так килограммов веса. У нее 4 размер груди и 40 размер обуви. И она идеальна!» — написала Зейналова.

Поклонники и даже хейтеры такой странной откровенности вовсе не поняли и тут же раскритиковали ведущую федерального канала. Фолловеры были буквально ошарашены выходкой звезды.