4 причины, почему Близнецам так завидуют окружающие

Близнецов либо превозносят до небес, либо люто ненавидят – третьего не дано. Благодаря своей харизме дети Меркурия в считанные секунды привлекают к себе внимание окружающих, где бы они ни появились – на вечеринке, в офисе или в комментариях в интернете. Кого-то это восхищает, а у кого-то вызывает жгучую зависть. Астрологи рассказали, какие качества Близнецов вызывают у людей наиболее сильные эмоции.

Коммуникабельность

Сложно найти более общительных людей, чем Близнецы. Кажется, они готовы быть на связи с друзьями абсолютно в любое время суток. Уроженцы воздушного знака всегда найдут время для того, чтобы внимательно выслушать собеседника, высказать свою точку зрения на ситуацию и дать дельный совет.

А если человек будет с ними предельно искренним, Близнецы охотно откроют ему свою душу.

Если же дети Меркурия не торопятся рассказать свои секреты, возможно, однажды их доверие предали и им нужно время, чтобы прийти в себя.

Успех у противоположного пола

И мужчины, и женщины, появившиеся на свет под знаком Близнецов, пользуются неизменным успехом у противоположного пола. Неудивительно, ведь они обладают феноменальной харизмой и притягивают к себе поклонников словно магнит.

Уроженцы воздушного знака знают толк в романтике и флирте, поэтому с ними приятно просто перекинуться комплиментами, поднять друг другу настроение с помощью красивых слов и обмена положительной энергетикой.

Независимость

Близнецы, как и все дети воздушной стихии, от природы свободолюбивы. Разумеется, они ценят свое окружение, своих близких и партнеров, но при этом у них внутри достаточно ресурсов для того, чтобы черпать в них вдохновение, любовь, силы для новых свершений. Близнецы не из тех людей, кто будет во всем полагаться на окружающих и надеяться, что в кризисной ситуации кто-то придет на помощь.

Нет, они могут отлично справиться со всем самостоятельно.

Большое влияние на окружающих

Представители воздушного знака – настоящие лидеры мнений.

Благодаря своей любознательности они хорошо разбираются во многих вопросах, имеют свою уникальную и обоснованную точку зрения, потому окружающие охотно к ним прислушиваются.

Кроме того, Близнецы – успешные люди и умеют вдохновлять на подвиги других. Они найдут такие слова поддержки и мотивации, что у собеседника за спиной вырастут крылья.