4 года колонии за банку шпрот: любимого школьника СССР постигла страшная участь

Сергей Шевкуненко стал известен зрителям по роли пионера Миши Полякова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица». Поклонники оставались в восторге от игры молодого артиста, однако со временем он пропал с экранов и, как оказалось, встал на криминальный путь.

Воспитывался Шевкуненко матерью и сестрой. И если первое время в их квартире часто бывали представители советского кино, то после эмиграции сестры за границу квартира опустела. В ответ на это Сергей решил устроить собственный протест: он перестал появляться в школе, пропадал на улицах и вскоре оказался в детской комнате милиции.

Мать будущего артиста всячески пыталась спасти его. Именно она отправила его на пробы в «Кортик», а позднее и на продолжение фильма. Однако Сергей был против такой карьеры и прогуливал съемки, из-за чего роль в третьей части уже не получил, а драка привела его на год в исправительно-трудовую колонию.

Когда артист вышел на свободу, мать опять же пыталась помочь ему наладить жизнь. Она устроила его осветителем, но Сергей не задержался долго на этой работе. Однажды он забрался в буфет «Мосфильма», где украл шпроты и булку хлеба. За это его посадили на четыре года.

После этого Шевкуненко уже не возвращался на съемочную площадку. Он создал свою банду, а в 1995 году его и его мать убили другие бандиты прямо в подъезде их дома.