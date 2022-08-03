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Киноафиша Статьи 4 этажа, лифт и бассейн: как выглядит особняк Джигана и Самойловой за 170 млн

4 этажа, лифт и бассейн: как выглядит особняк Джигана и Самойловой за 170 млн

3 августа 2022 15:05
4 этажа, лифт и бассейн: как выглядит особняк Джигана и Самойловой за 170 млн

Не так давно знаменитости решились на кардинальные перемены в жизни.

Оксана Самойлова и вместе со своим супругом Джиганом переехала в новый особняк. Как оказалось, теперь знаменитости живут в доме с бассейном.

Неожиданной новостью звезда социальных сетей поделилась несколько дней назад, а в последнее время активно занимается переездом и обустройством нового жилья. Одновременно с этим Самойлова показывает детали интерьера нового дома и рассказывает, из чего будет состоять ее новый быт.

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Как показала супруга Джигана в своем блоге, для спален в ее особняке выделен целый этаж, так как вместе с супругами в доме живут их четверо детей. Перемещаться же по дому Самойлова и ее домочадцы смогут не только по лестницам, но и на собственном лифте, который вмещает 13 человек. Помимо этого, у пары теперь будет собственный бассейн, а также огромная территория с садом.

4 этажа, лифт и бассейн: как выглядит особняк Джигана и Самойловой за 170 млн

При этом Самойлова не раскрывает подробности самой покупки. Как оказалось, предположительная стоимость дома может составлять примерно 170 миллионов рублей. По словам риелтора Юрия Пашкова, супруги продали прошлое меньшее по площади жилье примерно за эту же сумму благодаря своей популярности и приобрели этот дом.

«По моей оценке, примерная стоимость этого жилья — от 140 до 170 миллионов», — цитирует слова эксперта Telegram-канал «Звездач».

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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