38-летняя канадка родила необычных близнецов: обомлеете, когда увидите

Темнокожая жительница Канады Джудит Нвокоча стала знаменитой благодаря своим детям. В 38 лет она родила удивительных близнецов, которые вскоре после своего появления стали звездами Интернета.

Дочь Качи и сын Камси отличаются друг от друга как день и ночь — в прямом смысле. Мальчик родился темнокожим, а девочка — альбиносом. Когда Джудит впервые увидела детей, она подумала, что медсестры ее разыграли. Откуда у нее мог взяться белокожий ребенок, ведь и она, и ее супруг темнокожие? Но причуды природы оказались выше человеческого понимания.

Мать объясняет все это словами: «Так захотел Бог». Несмотря на эту особенность, Качи родилась абсолютно здоровой. Сегодня уникальные близнецы известны на весь мир: они участвуют в модельных показах, снимаются в рекламе и ведут соцсети под руководством матери. Также дети занимаются музыкой и осваивают скрипку.

Качи и Камси разные не только внешне, но и по темпераменту. Мальчик растет спокойным и малообщительным, а девочка — очень коммуникабельной и активной.