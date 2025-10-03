38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Проверьте, вошел ли в топ-10 ваш любимый фильм.

Какие советские комедии по-настоящему прошли проверку временем и остаются народными любимцами спустя десятилетия? Ответ на этот вопрос найти хоть и сложно, но можно.

Недавний опрос показал безоговорочного лидера — им стала лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», набравшая 38% голосов. Эта трогательная история о простом слесаре Василии и его семейных перипетиях вот уже много лет находит отклик в сердцах зрителей всех поколений.

А вот как распределились остальные места в топ-10 самых народных комедий, согласно результатам опроса, проведенного каналом «Мосфильм. Золотая коллекция».

1 Любовь и голуби 38% 2 Ирония судьбы, или С лёгким паром! 19% 3 Бриллиантовая рука 10% 4 Девчата 9% 5 Иван Васильевич меняет профессию 7% 5 Служебный роман 7% 7 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 4% 8 Операция «Ы» и другие приключения Шурика 3% 9 Джентльмены удачи 2% 10 Не может быть! 1%

Таким образом, опрос наглядно демонстрирует, что зрители больше всего ценят в советских комедиях не столько чисто комедийные ситуации, сколько душевность, лиризм и близкие всем истории о простых человеческих чувствах.

Ранее мы писали: Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)