38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

3 октября 2025 15:13
Проверьте, вошел ли в топ-10 ваш любимый фильм.

Какие советские комедии по-настоящему прошли проверку временем и остаются народными любимцами спустя десятилетия? Ответ на этот вопрос найти хоть и сложно, но можно.

Недавний опрос показал безоговорочного лидера — им стала лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», набравшая 38% голосов. Эта трогательная история о простом слесаре Василии и его семейных перипетиях вот уже много лет находит отклик в сердцах зрителей всех поколений.

А вот как распределились остальные места в топ-10 самых народных комедий, согласно результатам опроса, проведенного каналом «Мосфильм. Золотая коллекция».

1 Любовь и голуби 38%
2 Ирония судьбы, или С лёгким паром! 19%
3 Бриллиантовая рука 10%
4 Девчата 9%
5 Иван Васильевич меняет профессию 7%
5 Служебный роман 7%
7 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 4%
8 Операция «Ы» и другие приключения Шурика 3%
9 Джентльмены удачи 2%
10 Не может быть! 1%

Таким образом, опрос наглядно демонстрирует, что зрители больше всего ценят в советских комедиях не столько чисто комедийные ситуации, сколько душевность, лиризм и близкие всем истории о простых человеческих чувствах.

Ранее мы писали: Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
1 комментарий
