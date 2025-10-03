38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Какие советские комедии по-настоящему прошли проверку временем и остаются народными любимцами спустя десятилетия? Ответ на этот вопрос найти хоть и сложно, но можно.
Недавний опрос показал безоговорочного лидера — им стала лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», набравшая 38% голосов. Эта трогательная история о простом слесаре Василии и его семейных перипетиях вот уже много лет находит отклик в сердцах зрителей всех поколений.
А вот как распределились остальные места в топ-10 самых народных комедий, согласно результатам опроса, проведенного каналом «Мосфильм. Золотая коллекция».
|1
|Любовь и голуби
|38%
|2
|Ирония судьбы, или С лёгким паром!
|19%
|3
|Бриллиантовая рука
|10%
|4
|Девчата
|9%
|5
|Иван Васильевич меняет профессию
|7%
|5
|Служебный роман
|7%
|7
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|4%
|8
|Операция «Ы» и другие приключения Шурика
|3%
|9
|Джентльмены удачи
|2%
|10
|Не может быть!
|1%
Таким образом, опрос наглядно демонстрирует, что зрители больше всего ценят в советских комедиях не столько чисто комедийные ситуации, сколько душевность, лиризм и близкие всем истории о простых человеческих чувствах.
Ранее мы писали: Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)