35 лет внимания не обращали: ляп в «Самой обаятельной» заметит лишь внимательный

Порой, чтобы снять идеальный кадр, необходимо потратить впустую сотню дублей. И, конечно, на моменте монтажа команда может упустить из вида маленькие несостыковки. Поэтому в фильме и появляются ляпы. Даже советский кинематограф не был исключением, хотя к процессу создания картин подходили очень ответственно.

Например, незаметная ошибка была и в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». По сюжету героиня Ирины Муравьевой хотела встретить настоящую любовь и для этого обратилась к подруге-психологу. Та посоветовала девушке провести тест с потенциальным женихом, чтобы проверить совместимость.

Однако спустя 35 лет после премьеры фильма в сцене, когда героиня задает молодому человеку вопросы, зрители нашли ляп. Сначала бумага, которую держит Ирина Муравьева, была белой, а затем стала зеленой. Глупая ошибка оказалась такой незначительной, что заметили ее лишь самые внимательные.