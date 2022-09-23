«33 квадратных метра»: как живет любимая теща страны спустя 26 лет

Павел Кабанов — один из самых ярких и узнаваемых комедийных актеров 90-х. Саркастичная теща Клара Захаровна из программ «О.С.П.-студия», «33 квадратных метра» и «Назло рекордам» памятна многим россиянам до сих пор. Да и сам Павел тепло отзывается о своем главном сценическом образе, хотя и говорит, что испробовал в нем все, что только мог.

Востребован Кабанов и сейчас: он озвучивает мультфильмы, снимается в рекламе и музыкальных клипах, а также продолжает карьеру актера. Павла Михайловича зрители могли увидеть в фильме «Беловодье. Тайна затерянной страны», а также в сериалах «Зайцев+1», «Пока цветет папоротник» и других.

В перерывах между съемками Павел любит путешествовать, а также общаться со своим закадычным другом и коллегой по «33 квадратным метрам» Сергеем Белоголовцевым: они идут по жизни вместе еще со студенческих времен и совместной игры в КВН.

Семейная жизнь 58-летнего Кабанова — это еще один источник радости для актера. Вот уже больше тридцати лет он счастлив в браке, который подарил ему двоих дочерей. А в 2016 году старшая из них, Валерия, родила Павлу Михайловичу внучку Сашу, в которой Кабанов души не чает.