$33 000 000 за сутки: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд, до которого «Атаке титанов» — как до Луны

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» ворвался в американский прокат так, что мало не показалось никому. За первые сутки фильм собрал $33 млн — и это лучший результат для аниме в истории США.

Рекорд держался почти тридцать лет за «Покемонами», которые в 1998-м взяли $31 млн за расширенные выходные, но Тандзиро с товарищами сделали это играючи и за один день.

На фоне этого успеха прочие громкие премьеры последних лет выглядят откровенно скромно.

Так, «Дандадан: Злой глаз», хайповое продолжение популярной манги, за всё время американского проката наскрёб всего $5,6 млн. «Атака титанов: Последняя атака» и вовсе остановилась на $2,9 млн.

Даже невероятно популярный проект Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов», где нечисть лупят красотки-музыканты в блестящих костюмах под мелодичные биты, смог похвастаться лишь $18 млн.

А вот «Бесконечный замок» уже превратился в глобальный феномен: мировые сборы перевалили за $279 млн, из которых больше всего пришло из Японии. Там за полтора месяца картина собрала $191 млн и обогнала «Титаник» в национальном прокате.

Российские зрители в стороне не останутся: премьера «Клинка, рассекающего демонов: Бесконечная крепость» назначена на 18 сентября. Это первая часть финальной трилогии, которая доведёт историю Тандзиро Камадо и его друзей до логического конца.

Признайтесь: готовы нестись в кинотеатры, сломя головы?

