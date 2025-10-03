Меню
Киноафиша Статьи 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами

3 октября 2025 16:40
Практически год картина пролежала «на полке».

Бывает, что у фильма складывается своя, почти детективная биография. Картина, которую вначале хотели уничтожить, спустя полгода триумфально возвращается на экраны и становится лидером проката.

Именно такую удивительную судьбу пережила мощная драма «Председатель» — пронзительная история о фронтовике, возглавившем разоренный послевоенный колхоз. Сегодня ее смело оценивают на 8.5, а тогда, в 1964-м, она едва не отправилась на полку навсегда.

Взлёт и падение за 24 часа

Изначально ничто не предвещало беды. Фильм успешно прошел худсовет, и его премьеру запланировали на новогодние праздники. По традиции устроили закрытый показ в москвоском кинотеатре «Художественный» для чиновников и журналистов.

Однако вместо привычных поздравлений создателей ленты ждал настоящий разгром. Режиссер Алексей Салтыков позже вспоминал тот вечер с содроганием, а сценарист Юрий Нагибин после случившегося попал в больницу с сердечным приступом.

Что же случилось? Гнев высоких кремлёвских чиновников, пришедших на показ с семьями, мгновенно подхватили их подчиненные и некоторые журналисты. Вместо обсуждения раздавались призывы не просто запретить, а физически уничтожить пленку.

Уже на следующий день пришло официальное письмо из ЦК КПСС: прокатное удостоверение было аннулировано, а с городских тумб стали спешно снимать афиши.

Что же так возмутило цензуру?

Формальные претензии сводились к двум пунктам. Во-первых, чиновники требовали показывать в кино только преуспевающие хозяйства, а не правду о послевоенной нищете и разрухе. Во-вторых, их шокировал эпизод с «трёхэтажным матом» главного героя, председателя Трубникова в исполнении Михаила Ульянова.

В сцене на колхозном собрании его пламенная речь состояла из бранных слов. Чтобы обойти цензуру, создатели фильма пошли на хитрость: ругань была приглушена, а вместо нее зрители слышали галдеж взлетающих ворон.

Однако по отточенной артикуляции Ульянова (он действительно матерился на съемках) смысл был абсолютно понятен. Это позже подтвердили и зрители с нарушениями слуха, которые отлично читали по губам.

Триумфальное возвращение

К счастью, в верхах нашлись те, кто все же решил вступиться за картину. И вот спустя полгода фильму вернули прокатное удостоверение, а в мае 1965 года он наконец вышел в кинотеатры.

Успех был оглушительным. Картина не только заняла первое место в прокате, но и была признана лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». Михаил Ульянов за роль Егорыча Трубникова получил Ленинскую премию, а сцена с «безмолвным» матом, которую так ругали чиновники, была признана блестящей режиссерской находкой.

В год премьеры ленту посмотрели более 32 миллионов человек. Прошло 60 лет, а эта честная и сильная картина по праву остается в Золотом фонде отечественного кино.

Фото: Кадр из фильма «Председатель» (1964)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
