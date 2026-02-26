Оповещения от Киноафиши
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки

26 февраля 2026 12:48
В нынешнее время о картине не вспоминают даже по праздникам.

В начале 70-х эта картина собрала почти 32 миллиона зрителей и вошла в десятку лидеров проката. Лёгкая курортная комедия, обаятельный Александр Збруев, фирменный «алкоголик» Георгий Вицин – казалось, у фильма есть всё, чтобы закрепиться в телеэфире навсегда. Но спустя несколько лет «Опекун» тихо исчез с экранов.

Официального запрета не было, но плёнки постепенно изымали, по телевидению картину не ставили, и в итоге несколько поколений зрителей даже не знали о её существовании, сообщил Дзен-блогер «В жизни и в кино».

Сюжет прост и обаятелен. Лентяй и аферист Мишка Короедов устраивается опекуном к пожилой даме, рассчитывая заполучить домик с садом. Бабуля оказывается куда хитрее, а герой из охотника быстро превращается в добычу.

Прибавьте к этому любовную линию, курортный антураж Гурзуфа и россыпь колоритных персонажей – неудивительно, что в кино люди бежали толпами.

Только вот критики после премьеры ворчали: положительных героев нет, сочувствие вызывают проходимцы, а «гражданского самосознания» маловато. Зритель смеётся не над нарушителями порядка, а вместе с ними – где это видано?

Однако решающим фактором стала не мораль, а песня. В фильме звучит «Белый пароход» в исполнении Ларисы Мондрус. В 1973 году певица эмигрировала в Израиль, и её имя быстро исчезло из эфиров. Вместе с ним под раздачу попал и «Опекун».

Комедия с рекордной аудиторией оказалась в телевизионных чёрных списках из-за одного музыкального номера. История, в которую сегодня трудно поверить.

Ранее мы писали: «Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Фото: Кадры из фильма «Опекун» (1970)
Алексей Плеткин
