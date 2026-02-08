3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби

Netflix снова нашел формулу идеального жанрового кино, и на этот раз — в Азии. Тайваньский триллер «96 минут», вышедший на платформе в начале 2026 года, моментально взлетел на четвертую строчку мирового рейтинга неанглоязычных фильмов.

За первую неделю в топе его посмотрели более 3,1 миллиона раз, а общее время просмотров превысило 6 миллионов часов. Цифры доказывают: зрители по всему миру соскучились по старой доброй, но безупречно сделанной саспенс-драме.

Сценарий использует железобетонную основу. Эксперт по обезвреживанию бомб А-Жэнь (Остин Линь) оказывается в пассажирском поезде, который вместе с другим составом захватывает таинственный террорист. На раздумья у героя и всех пассажиров — ровно 96 минут. Ситуация быстро превращается в «проблему вагонетки», где любой выбор обрекает сотни невинных людей на гибель.

Режиссер Хун Цзу-сюань не гонится за оригинальностью. Вместо зомби или футуристического апокалипсиса, как в корейских хитах «Поезд в Пусан» или «Сквозь снег», он делает ставку на чистое напряжение и психологию. Фильм работает по канонам классических голливудских триллеров вроде «Опасных пассажиров поезда 123», но подает историю через призму азиатской сдержанности и внимания к деталям.

Итог — почти два часа беспрерывного саспенса, где каждая секунда на счету. После просмотра не будет размышлений о природе зла, потому что это самый обычный боевик, который держит в напряжении от первой до последней сцены.

Если вы ищете фильм, который гарантированно не даст заскучать в субботний вечер, этот тайваньский хит — ваш беспроигрышный вариант. Просто приготовьтесь, что после финальных титров выдохнете с облегчением.