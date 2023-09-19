300 тысяч за билет: ахнете, увидев фото вагона, в котором Пугачева приехала в Россию

Боязнь Аллы Пугачевой перед полетами уже давно не новость. Поэтому она пользуется самолетом только в случае крайней необходимости. Во всех остальных ситуациях певица предпочитает наземный транспорт. В частности, поезд.

Конечно, было бы сложно представить Пугачеву в купе на нижней полке, жующую сваренное дома яйцо. Именно поэтому артистка даже на поезде путешествует с роскошью и шиком. Она снимает личный вагон с несколькими комнатами, каждая из которых оборудована персональным санузлом, большой двуспальной кроватью, телевизорами и кондиционерами. Кроме того, в вагоне есть конференц-зал и полноценная кухня, на которой для Примадонны готовит личный повар.

В 2018 году такой вагон для Аллы Пугачевой и детей снял ее супруг, когда семья возвращалась из Юрмалы. Пять лет назад такое удобство артистки обошлось в 300 тысяч рублей.