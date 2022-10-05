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Киноафиша Статьи 30 лет тишины: как сейчас живет рыжий Макар Гусев из «Приключений Электроника»

30 лет тишины: как сейчас живет рыжий Макар Гусев из «Приключений Электроника»

5 октября 2022 08:15
30 лет тишины: как сейчас живет рыжий Макар Гусев из «Приключений Электроника»

Актер сделал выбор в пользу другой профессии.

Роль Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника» досталась Василию Скромному, когда тот еще был школьником. Рыжий хулиган, которому на момент съемок было 15 лет, раз и навсегда покорил сердца зрителей.

Есть в копилке знаменитости и роли в других лентах. Например, он засветился в таких картинах, как «Измерение» и «Комбаты». Несмотря на это, блестящего актерского будущего не случилось.

Какое-то время Гусев работал спасателем на пляже, после чего два года служил в морской авиации. Затем актер отправился на учебу в мореходное училище. Это он объяснил тем, что решил получить серьезную профессию. 30 лет тишины: как сейчас живет рыжий Макар Гусев из «Приключений Электроника»

В результате артист променял кинематограф на дальние плавания. Он побывал у берегов Атлантиды и Австралии и продолжает свои путешествия. В последний раз поклонники услышали о звезде тогда, когда в эфире одного из ТВ-шоу он поздравил их с 30-летием проекта, после чего вновь пропал с радаров.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979), кадр из телешоу «Пусть говорят»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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