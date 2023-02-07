30 лет после «Секрета Тропиканки»: от былого красавца Маркуса ничего не осталось

Когда-то в объятиях Гильерме Фонтеса мечтала оказаться каждая вторая зрительница «Секрета Тропиканки». Сегодня же на красавчика и богача Маркуса смотреть больно.

После «Секрета Тропиканки» бразилец Фонтес, казалось, мог выбирать любые роли и проекты, просить заоблачные гонорары. Но единственным заметным появлением актера можно считать роль в «Роковом наследстве» (оригинальное название — «Король скота»). Этот сериал был признан самым высокорейтинговым в 1996 году.

Дальнейший путь Гильерме оказался сопряжен со скандалами. В 1995 году он принялся за свой режиссерский дебют — фильм «Шато — король Бразилии». Съемкам мешали подозрения в растрате государственных средств и последовавшие за ними суды. Из-за разбирательств и бюрократической волокиты фильм Фонтеса увидел экраны только в 2015 году. Но, кроме похвалы ограниченного круга латиноамериканских критиков, ничего не заслужил.

56-летний Фонтес продолжает сниматься в сериалах, но сегодня его чаще можно увидеть в эпизодических ролях. От былого амплуа секс-символа тоже ничего не осталось: актер растолстел, отпустил усы, а пышную шевелюру посеребрила седина.