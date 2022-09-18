30 лет под каблуком у жены: что скрывалось за фасадом «идеального» брака Михаила Пуговкина

Первый брак Михаила Пуговкина сложно было назвать идеальным. Еще в студенчестве он женился на однокурснице Надежде Надеждиной. Молодая семья жила едва не впроголодь, поэтому они с радостью восприняли распределение в мурманский театр. Там у них родилась дочка, вот только заниматься воспитанием ребенка супруги не спешили. В итоге девочку забрала к себе бабушка. Спустя 12 лет совместной жизни брак распался: жена не могла больше выдерживать зависимость Пуговкина от спиртного и его ревность.

Актер недолго пробыл холостяком и уже вскоре женился во второй раз. Ради Михаила певица Александра Лукьянченко ушла от мужа. Она полностью посвятила себя артисту: под ее неусыпным контролем Пуговкин поборол пагубную привычку, начал чаще сниматься. Александра ездила с ним на все гастроли и репетиции. Актер знал, что если явится домой нетрезвым, то разъяренная жена изобьет его махровым полотенцем.

Участь подкаблучника вполне устраивала Пуговкина все 30 лет совместной жизни с супругой. Но в 1991 году женщина скончалась. Утешение от горя он нашел в союзе с третьей женой, администратором Ириной Лавровой.