30 лет не делали ремонт: народ обомлел, увидев фото с «тайной» дачи Тихонова

Несмотря на все свои регалии при жизни, Вячеслав Тихонов жил довольно скромно. Единственным, на что он не поскупился, была дача в поселке Николина гора. Актер кропотливо создавал интерьеры комнат в 1990-е, чтобы вся семья могла отдыхать в загородном доме.

Сейчас там живет его дочь Анна вместе с детьми. Дача с момента своей постройки ни разу не ремонтировалась, а потому по современным меркам выглядела очень печально. Комнаты были заставлены мебелью и старыми вещами, а кухня, обшитая деревом под морской кубрик, оказалась крайне неуютной. На ней был старый гарнитур с открытыми полками и дешевая плитка.

Дерево преобладало и в отделке гостиной. А мебель в этом помещении была такая старая, что ее приходилось прикрывать покрывалами. Когда снимки с «тайной» дачи Тихонова облетели Сеть, его поклонники удивились такой обстановке.

Впрочем, вскоре интерьеры дома изменились. Анна приняла участие в программе «Дачный ответ», и дизайнеры помогли ей полностью обновить пространство, сделав его современным и стильным. Однако мнения на этот счет в Интернете разделились.