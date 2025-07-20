30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя

Если бы Татьяна Лиознова, которой сегодня мог бы исполниться 101 год, выбирала лучшую свою работу по уровню зрительской любви, то наверняка назвала бы «Семнадцать мгновений весны». Ну а что — масштаб, миф, узнавание, великий Штирлиц. Но все оказалось куда тоньше.

В одном из интервью режиссер признавалась: самым важным в ее жизни стал «Карнавал». Та самая лирическая комедия про девчонку с начесом, которая мчится покорять Москву — а в итоге получает нокдаун от жизни, но не теряет самоиронии и живости.

Премьера «Карнавала» прошла в феврале 1982 года. По жанру — почти музыкальная комедия. По содержанию — чистой воды исповедь. Лиознова так и говорила:

«Я снимала фильм о себе».

Студентка ВГИКа, которая потом вдруг оказывается никому не нужной, перебивается уборкой, шьет костюмы, и все это — без нытья, с огоньком в глазах и верой, что все-таки выгорит. Это не только описание главной героини «Карнавала», но и часть жизни самой Лиозновой. Постановщица внесла в сценарий личные штрихи, включая заботу о больной матери.

Критики не сразу поняли, что это за странный фильм у «железной леди» советского телевидения, и в обзорах к нему отнеслись довольно смешано. А вот зрители все поняли моментально. За год более 30 миллионов человек посмотрели историю про простую девушку и ее несбывшуюся мечту, а Муравьеву признали актрисой года.

«Карнавал» — не самая громкая, но самая личная картина Лиозновой. Именно поэтому — главная.

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