3 знаменитых голливудских актрисы, которых все забыли – когда-то они были в зените славы

Лишь немногим актерам удается держаться в топах десятилетиями. Сценическое ремесло не отличается стабильностью. Сегодня по тебе сходят с ума миллионы, а завтра прохожие больше не узнают тебя в толпе. Когда-то эти актрисы пользовались бешенной популярностью, но, увы, в наши дни их приглашают в кино все реже.

Мина Сувари

Очаровательной блондинке не было и 20 лет, когда ее имя узнал весь мир. Сувари прославилась благодаря роли Хэзер в комедии «Американский пирог» и Анджелы Хэйес в драме «Красота по-американски».

В 2000-е годы актриса была все так же востребована. Среди ее работ выделяются картины «Неудачник», «Американский пирог 2», «Салон красоты», «Травма», «Домино», «Засада» и «Я соблазнила Энди Уорхола». Позднее красотка засветилась в сериалах «Ясновидец», «Плащ», «Пожарные Чикаго» и «Американская история ужасов». В последней картине знаменитость сыграла Элизабет Шорт.

45-летняя Мина Сувари до сих пор снимается в кино, но ни один из ее нынешних проектов не может соперничать по популярности с ранними работами артистки. В прошлом году Сувари снялась в биографической драме «Рейган», получившей в основном негативные оценки.

Дженнифер Грей

«Грязные танцы» – культовая американская мелодрама конца 80-х. Главная женская роль в фильме досталась актрисе Дженнифер Грей. Яркая дебютантка покорила сердца миллионов зрителей.

Но несмотря на многообещающий старт в карьере, в дальнейшем актрисе предлагали в основном второстепенные роли. Злые языки шепчутся, что Грей сама загубила свою судьбу.

Артистка с юных лет комплексовала из-за крупного носа и в конце концов решилась на ринопластику. Но изменения не пошли на пользу звезде «Грязных танцев»: с обновленными чертами лица зрители просто перестали ее узнавать.

В наши дни 64-летняя Дженнифер Грей в основном снимается в эпизодах телешоу и реалити. Пусть актриса и выглядит прекрасно, но публика сетует на то, что в ней не осталось и грамма обаяния экранной Бэби.

Шерилин Фенн

Детективный шедевр «Твин Пикс» пестрил невероятным количеством красавиц. Но среди привлекательных коллег выделялась Шерилин Фенн.

Исполнительница роли Одри Хорн блистала на экране с 1980-х годов, но подлинный успех пришел к ней с выходом знаменитого творения Дэвида Линча. Актрисе неоднократно предлагали сняться в продолжениях «Твин Пикса», но Фенн мечтала отойти от приевшегося образа и расширить свой актерский диапазон.

В драме «О мышах и людях» звезда сыграла одинокую сельскую женщину. В триллере «Елена в ящике» воплотила нарциссическую соблазнительницу. И даже исполнила роль Элизабет Тейлор в телевизионном фильме.

Однако постепенно ярких проектов становилось все меньше: Ширилин Фенн звали в основном не в большое кино, а на телевидение. Однако 60-летняя актриса до сих пор в строю и радует поклонников новыми работами.

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