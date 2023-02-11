3 знаменитые блондинки, которые похудели настолько, что их умоляют остановиться (фото)

Эти красавицы уже несколько лет создают модные тренды для всех русских женщин. Блондинки регулярно выставляют свои фотографии и делятся личной жизнью в своих социальных сетях. Но в последнее время даже их преданные поклонники замечают болезненную худобу девушек.

Подписчики Кристины Сысоевой, скандально известной по участию в шоу «Познакомьтесь с русскими», начинают бить тревогу. Все больше людей видят, что у женщины есть явные проблемы с весом, которые могут перерасти в анорексию.

Такого же мнения придерживаются фанаты Алены Шишковой. Бывшая Тимати всегда пристально следила за своим питанием и усердно занималась в спортзале. Но поклонники считают фигуру модели слишком изможденной и просят девушку позаботиться о своем здоровье.

Еще одна красавица Мария Погребняк тоже сталкивается с советами подписчиков. Жена футболиста гордится своей худобой и всеми силами пытается ее сохранить. Однако такая одержимость пугает людей, и они просят девушку набрать вес.