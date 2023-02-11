3 знаменитые блондинки, которые похудели настолько, что их умоляют остановиться (фото)
Теперь даже фанаты просят их набрать вес.
Эти красавицы уже несколько лет создают модные тренды для всех русских женщин. Блондинки регулярно выставляют свои фотографии и делятся личной жизнью в своих социальных сетях. Но в последнее время даже их преданные поклонники замечают болезненную худобу девушек.
Подписчики Кристины Сысоевой, скандально известной по участию в шоу «Познакомьтесь с русскими», начинают бить тревогу. Все больше людей видят, что у женщины есть явные проблемы с весом, которые могут перерасти в анорексию.
Такого же мнения придерживаются фанаты Алены Шишковой. Бывшая Тимати всегда пристально следила за своим питанием и усердно занималась в спортзале. Но поклонники считают фигуру модели слишком изможденной и просят девушку позаботиться о своем здоровье.
Еще одна красавица Мария Погребняк тоже сталкивается с советами подписчиков. Жена футболиста гордится своей худобой и всеми силами пытается ее сохранить. Однако такая одержимость пугает людей, и они просят девушку набрать вес.