3 знака Зодиака, жизнь с которыми — кромешный ад для Дев и Овнов

Как только заканчивается сладкий конфетно-букетный период, в паре неизбежно возникают трудности. По мнению психологов, это абсолютно нормальное явление, ведь для того, чтобы перейти от увлечения или влюбленности к более серьезным отношениям, партнерам необходимо посмотреть друг на друга без розовых очков и пройти этап притирки. Однако если сложности появляются буквально на каждом шагу и жизнь с избранников превращается в ад, это повод задуматься, действительно ли этот человек вам подходит. Чтобы заранее избежать разочарований, астрологи советуют при знакомстве обратить внимание на знак зодиака потенциального партнера. Эксперты рассказали, с какими тремя знаками категорически запрещено строить отношения Овнам и Девам.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, могут похвастаться множеством ценных качеств. Так, например, они по-настоящему преданы своему партнеру и не отвернутся от него ни при каких обстоятельствах. Однако уроженцы водного знака наделены и не слишком приятными чертами - они очень вспыльчивы и прямолинейны. Спокойным и рациональным Девам их вспышки ревности уж точно не придутся по душе, они привыкли строить отношения иначе.

А эмоциональные и свободолюбивые Овны сбегут от Скорпионов при первой же возможности.

Лев

Гордые и заносчивые Львы готовы на что угодно, лишь бы привлечь к себе максимум внимания. Для них не составляет большого труда надеть на себя маску милого, дружелюбного, щедрого партнера, чтобы добиться от своей второй половинки желаемого результата. Девы не придут в восторг, когда узнают, что их избранник - манипулятор, и не станут надолго задерживаться рядом с ним. Овен, в свою очередь, также разочаруется, когда увидит истинное лицо Льва.

Поэтому этим знакам уж точно не стоит встречаться с королем зодиака.

Козерог

На людях Козероги - спокойные, даже хладнокровные люди. Кажется, что они достигли дзена и могут управлять своими чувствами, как никто другой. Однако наедине с партнером представители земного знака вполне способны дать волю негативным эмоциям, выплеснуть всю свою злость, агрессию, недовольство. Овен, конечно, и сам мастер взрываться по пустякам, но он быстро отходит, а Козерог может мусолить одну и ту же неприятную тему часами, что сильно утомляет.