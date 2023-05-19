3 знака Зодиака, у которых всегда полно сумасшедших идей

Кому из нас в голову не приходили странные идеи? Время от времени под влиянием тех или иных факторов каждый человек способен выдать какую-нибудь сумасшедшую мысль - например, сконструировать прибор, который поможет установить связь с внеземными цивилизациями. Однако есть среди нас… нет, не пришельцы, а те, кто генерирует такие идеи на грани фола с завидной регулярностью. По словам астрологов, настоящие сумасброды появляются на свет под определенными знаками зодиака. Их легко вычислить по сияющим, как лампочки, глазам и коронной фразе “А я тут такое придумал!” Ну и по дате рождения, естественно.

Рак

Не стоит удивляться, если однажды вы увидите на голове у Рака шапочки из фольги. Представители водной стихии буквально помешаны на НЛО, мистике и теориях заговора. Они зачитываются тематическими сайтами и готовы читать окружающим лекции о том, сколько контактов с внеземными цивилизациями было установлено.

О чем бы ни зашел разговор в компании, Раки все равно сведут его к тому, что им интересно.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, постоянно высматривают во всем какие-то знаки, символы, тайные послания… Друзья подшучивают над их слабостью, но Ракам все равно - они слишком увлечены своими изысканиями.

Лев

Кто готов на что угодно, лишь бы привлечь к себе всеобщее внимание? Конечно, “солнце зодиакального круга” - Лев. Представители огненной стихии обладают удивительной способностью на ходу изобретать самые невероятные способы времяпровождения.

Отказываться бессмысленно - они этого просто не позволят.

Именно Лев потащит вас прыгать с парашютом, на выставку рептилий (еще и сфотографироваться с одной из них заставит) или на сплав по бурной реке. Уроженцы этого знака - те еще экстремалы, вот только они совершенно забывают о том, что не все готовы разделить их безумные интересы.

Стрелец

Вот уж какой знак самый безобидный в этом рейтинге, так это Стрелец. Хотя это еще как посмотреть. Представители огненной стихии не особенно досаждают окружающим своими сумасбродными идеями и тянут разделить их на двоих.

Скорее уж, они молча отправятся навстречу своим приключениям… забыв предупредить хоть кого-нибудь.

В итоге пока Стрельцы наслаждаются своими приключениями, все вокруг с ума сходят и не знают, где их искать. А все потому, что уроженцы знака отправляются туда, где не ловит связь или вовсе ухитряются позабыть все свои гаджеты в отеле, машине или где-нибудь еще.