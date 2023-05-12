3 знака Зодиака с самым тяжелым характером: удивитесь, но Овна нет в списке

“Характер у меня золотой, поэтому такой тяжелый”, - отшучиваются обладатели сложного нрава. Однако шутки шутками, а терпеть выходки таких людей приходится всем окружающим - родственникам, друзьям, коллегам… Кто-то ходит на цыпочках и старается угодить тем, кто постоянно чем-то недоволен, другие же не церемонятся и вечно попадают под горячую руку. Астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака нужно быть осторожнее - со своим тяжелым характером и всплесками гнева они способны превратить жизнь близких в кошмар.

Весы

Представители воздушного знака производят впечатление спокойных и уравновешенных людей. Они обладают безупречной репутацией, и лишь немногие “счастливчики” знают, что в моменты ярости Весы превращаются в настоящих монстров. Лишь наедине с обидчиком они дают волю своим бурным эмоциям.

Что тут сказать… А нечего было выводить этот знак из себя!

Его уроженцы хоть и кажутся паиньками, на самом деле способны на жестокую месть. Они уничтожат репутацию своего врага, без всяких зазрений совести поведав о нем правду всему миру. Астрологи предупреждают - с Весами лучше дружить, а вот ссориться - себе дороже.

Стрелец

Люди, рожденные под огненным знаком, поистине беспощадны к своим недругам. Они всегда готовы вступиться за себя или за своих близких, а также за всех несправедливо обиженных. В атаку Стрелец бросается поистине молниеносно, виновник его гнева даже не всегда успевает понять, что происходит.

Представитель знака жесток с обидчиками, с которыми его не связывают никакие отношения, однако еще больший всплеск ярости ждет тех, кому он доверял.

Запомните раз и навсегда - если вы однажды предали Стрельца, второго шанса он не предоставит, а сразу вычеркнет из своей жизни. Хотите проверить на практике? Ваше право, но не говорите потом, что вас не предупреждали!

Рыбы

Водный знак чрезвычайно раним. Рыбы только кажутся мечтателями, витающими в облаках, но не стоит пользоваться их отстраненностью и проворачивать у них за спиной свои дела. Представители знака также отличаются удивительной чуткостью и проницательностью, вычислить изменника для них не проблема.

Как только неприятная правда вскроется, Рыбы обрушат на обманщика весь свой праведный гнев.

Они будут кричать, бить посуду, выбрасывать вещи с балкона… Одним словом, в этом бурном потоке пощады не будет никому. Лучше не злить уроженцев водного знака, чтобы не столкнуться с их ненавистью.