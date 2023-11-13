3 знака Зодиака, с которыми бывшие становятся лучшими друзьями навсегда

Расставание в большинстве случаев ассоциируется с болью, слезами, душевными ранами. Однако так бывает не всегда. В некоторых случаях любовные отношения между двумя людьми заканчиваются, а уважение друг к другу и желание поддерживать общение — нет. Астрологи назвали знаки зодиака, которых можно считать «идеальными бывшими». Им удается сохранить теплые отношения с прежними партнерами.

Близнецы

Представители воздушного знака воспринимают расставание как данность. Да, отношения изжили себя, и что? Зачем устраивать из этого трагедию? И сами Близнецы, и их партнер с легкостью найдут себе другую вторую половинку, с которой будут по-настоящему счастливы. И при этом сохранят дружеские отношения.

Впрочем, даже в тех случаях, когда расставание прошло не вполне гладко, Близнецы ухитряются вернуться в жизнь бывшего спустя некоторое время.

Когда былые обиды забудутся, выяснится, что им еще есть о чем поговорить. Воздушный знак очень многогранный и партнеров выбирает таких же, поэтому им будет интересно друг с другом даже спустя много лет.

Весы

Ссоры и конфликты — то, что Весы просто терпеть не могут. Представители воздушной стихии даже расставаться предпочитают без взаимных упреков и обвинений. Во-первых, потому что не видят в этом особого смысла. Зачем осложнять и без того непростую ситуацию? Во-вторых, потому что хотят сохранить добрые отношения с бывшим партнером.

Правда, есть одно «но». Весы уж точно не станут лучшими друзьями с человеком, от которого изрядно натерпелись.

Если вторая половинка систематически пила у воздушного знака кровь, он без сожалений вычеркнет ее из своей жизни. С токсичными людьми Весы расстаются раз и навсегда, а если те захотят вернуться, строго пресекут их намерения.

Стрелец

Накануне вы расстались со Стрельцом, а наутро видите в мессенджере подборку свежих или не очень мемов. Так уж устроен огненный знак — если однажды он вошел в жизнь человека, то потом его оттуда никак не выпроводишь. Да, признаться, не очень-то и хочется. Стрелец бывает невозможным партнером, но с ним невероятно приятно просто болтать обо всем на свете.

Поэтому стоит приготовиться к тому, что после разрыва этот знак так или иначе будет присутствовать в вашей жизни.

Возможно, когда вы оба построите новые отношения, даже будете дружить парочками. Что самое удивительное, Стрелец — тот бывший, к которому совершенно не хочется ревновать. Он еще и с вашей нынешней второй половинкой подружится, вот увидите.