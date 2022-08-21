3 знака зодиака "с гнильцой": вот что кроется за их красивым фасадом

“Не все то золото, что блестит”, – гласит народная мудрость, однако люди раз за разом покупаются на красивый фасад, а затем горько разочаровываются, когда за ним обнаруживается крайне неприятный характер. Некоторые знаки зодиака больше остальных склонны к такой двуличности – астрологи портала Uznayvse рассказали, какие же представители зодиакального круга способны сначала очаровать собеседника своей внешностью, а потом оттолкнуть внутренними качествами.

Близнецы

Настоящие душки – именно это думают окружающие, когда впервые сталкиваются с представителем воздушного знака. Близнецы производят самое выгодное впечатление – они харизматичны, эрудированны и привлекательны внешне. Редко кто не способен попасться на их удочку. Людям кажется, что в лице Близнецов они обрели истинных друзей, а потому без всякой задней мысли делятся с ними своими секретами.

Тем больнее будет, когда эти тайны уроженцы знака расскажут по секрету всему свету.

А самое главное, устроят так, что сами выйдут сухими из воды, а вот пятнышко на репутации их жертвы останется надолго, если не навсегда.

Дева

Рожденные под знаком Девы со стороны – просто кладезь достоинств. Это они частенько выступают в роли пресловутого “сына маминой подруги”, которого всегда приводят в пример. Однако стоит помнить о том, что представители земного знака не такие белые и пушистые, какими хотят казаться.

Они зациклены на своей исключительности, и если усмотрят в ком-то соперника, спуску ему не дадут.

Дева найдет способ втереться к конкуренту в доверие, убедить его в своих добрых намерениях, а затем устроить подлянку. При этом можно не сомневаться, что уроженец знака сделает вид, что он совершенно не при чем, и даже будет наигранно сочувствовать жертве.

Скорпион

Скорпионов можно назвать гуру манипуляций – они собаку съели на всевозможных подставах. Представители водного знака способны улыбаться человеку в лицо, общаться с ним приветливо и дружелюбно, а в глубине души копить яд для того, чтобы побольнее укусить в будущем.

Скорпионы очень мстительны и злопамятны, они не забывают даже малейших обид, и когда им представится возможность напакостить посмевшему оскорбить их человеку, они непременно этим воспользуются.

Достаточно лишь найти ахиллесову пяту “обидчика” – а дальше дело времени и изобретательности Скорпионов.