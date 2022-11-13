3 знака Зодиака потерпят серьезные убытки во второй половине ноября: узнайте, есть ли вы в их числе

Финансовая удача будет не на стороне этих знаков.

Когда ежемесячный доход снижается, это больно ударяет по семейному бюджету. Чтобы оставаться на плаву, приходится в короткие сроки искать альтернативные или дополнительные источники заработка, что бывает довольно сложно. По словам астрологов, ситуация может быть менее болезненной, если прислушиваться к прогнозам звезд - они подскажут, какие знаки зодиака в ближайшее время окажутся на мели. Специалисты в области астрологии назвали знаки, которые столкнутся с финансовыми убытками во второй половине ноября.

Телец

Во второй половине ноября астрологи рекомендуют Тельцам тщательнее следить за своим здоровьем. Казалось бы, какое отношение это имеет к финансам? Самое прямое. Представители земного знака в стремлении обогатиться и припасти деньжат на празднование Нового года могут нахватать целую кучу подработок, но чрезмерные нагрузки негативно скажутся на их ментальном и физическом здоровье. В итоге Телец заболеет, не сможет справиться с частью рабочих задач и потеряет не только деньги, но и репутацию.

Поэтому уроженцам знака необходимо тщательно рассчитывать свои силы и следить за своим самочувствием.

Лев

Представители огненного знака очень трепетно относятся к своему финансовому положению. Когда сумма на банковском счете уменьшается, например, после крупного приобретения, Львы впадают в панику и начинают искать способы восполнить образовавшийся пробел.

В результате они могут наделать глупостей - унести в ломбард ценные вещи или взять кредит.

Уроженцам знака будет казаться, что это решение верное и обоснованное, однако астрологи предостерегают их от такого шага - он не стабилизирует их материальное положение, а, скорее, усугубит его и принесет в дальнейшем крупные проблемы.

Скорпион

Как утверждают астрологи, в конце ноября многие Скорпионы превратятся в заядлых шопоголиков. Безусловно, в преддверии новогодних праздников стоит заранее запастись подарками, чтобы не метаться по торговым центрам прямо накануне 31 декабря.

Однако это совершенно иной случай - представители водного знака захотят потратить деньги не с умом, а просто на сиюминутные хотелки.

Такой подход не принесет ничего хорошего - после того как Скорпион расстанется с крупной суммой, растратив ее на пустяки, ему придется как следует затянуть пояса и начать считать каждую копейку в ожидании зарплаты.