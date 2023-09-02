3 знака Зодиака, о которых все думают, что они короли в постели, но это не так

Интимная близость, безусловно, одна из важных составляющих романтических отношений. Еще до того, как окажутся в одной постели, влюбленные тайком мечтают о том, каким страстным или нежным любовником окажется их партнер. Однако реальность порой преподносит отнюдь не приятные сюрпризы. Тот, кто обладает репутацией Казановы или “горячей штучки”, на самом деле… ну, не тот, о котором ходит так много пикантных слухов. Рассказываем, какие знаки могут жестоко разочаровать партнера в спальне.

Близнецы

Начало отношений с Близнецами напоминает удивительный коктейль из флирта, нежности и пикантных намеков. Представители воздушного знака умеют разжечь любопытство второй половинки, раззадорить ее, раздразнить ожиданием. Однако, как только наступает “час икс”, партнер Близнецов нередко чувствует себя обманутым.

Все дело в том, что воздушный знак - мастер иллюзий.

При желании он может казаться кем угодно, но это вовсе не означает, что он такой и есть на самом деле. Близнецы могут строить из себя опытных любовников, способных поразить воображение партнера. Но на деле единственное, чем они могут удивить - отсутствием обещанных изысков.

Рак

В гороскопе за Раком закрепилась репутация романтичного и чувственного знака. Считается, что этот зодиакальный тихоня и скромник на самом деле - страстный мачо или ненасытная тигрица. Но проверить эти слухи могут только те, кому довелось остаться с Раком наедине за закрытыми дверьми спальни.

И, надо сказать, эти “счастливчики” отнюдь не чувствуют себя таковыми.

Рак очень чуткий, нежный и трогательный, но только… в обычной жизни, а не в постели. Как только представитель водного знака остается наедине с партнером, вся чувственность куда-то испаряется. Может, все это потому, что интим для Рака - не главное?

Лев

На словах он гордый Лев или страстная Львица, а на деле… ни то и ни другое. Представителей огненного знака молва наделила качествами лучших в мире любовников, но так ли это на самом деле? По словам астрологов, совсем необязательно. Партнер, имеющий завышенные ожидания, рискует остаться обманутым.

Все дело в том, что Лев не любит по-настоящему никого, кроме себя.

В постели он нацелен в первую очередь на собственное наслаждение, а что там чувствует партнер - дело десятое. Зато огненному знаку нравится читать восхищение и желание в глазах напротив. Жаль только, что после проведенной вместе ночи взгляд партнера становится разочарованным.