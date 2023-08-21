3 знака Зодиака, которым суждено прославиться

Кто в детстве не развешивал по стенам плакаты с любимыми актерами, певцами, спортсменами и не мечтал однажды так же превратиться в кумира молодежи? Только с возрастом мечты о славе уходят в прошлое: кто-то просто перерастает их, а кто-то решает, что без денег и связей на Олимп все равно не пробиться. Однако астрологи говорят, что некоторым людям самими звездами предначертано прославиться. Если они будут смело идти к осуществлению своей мечты, мироздание будет всячески этому способствовать. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет будущие знаменитости.

Овен

Представителям огненного знака особенно и делать-то ничего не надо, чтобы прославиться - они и так постоянно находятся в центре всеобщего внимания. Где бы ни оказался Овен - в компании друзей, на вечеринке или на собеседовании, все взгляды сразу же обращаются на него. Он наделен яркой харизмой.

Все это помогает уроженцам знака на пути к славе. Упорный и целеустремленный Овен готов идти на самую вершину звездного Олимпа и занять там свое место по праву.

Среди знаменитых представителей огненной стихии - певица Полина Гагарина, актер Гэри Олдман, режиссер Квентин Тарантино.

Лев

Этот знак как будто бы рожден для того, чтобы однажды оказаться в свете софитов, с какой-нибудь престижной наградой в руках. Лев всегда держится и выглядит так, словно вот-вот отправится на красную дорожку. Сложно тягаться с представителями огненной стихии в обаянии и таланте, ему просто нет равных.

У каждого Льва в голове есть грандиозный план, как добиться всемирной известности.

И если знак приложит для этого должные усилия, у него будут все шансы достичь желаемого. Это уже получилось у известных Львов - певицы Мадонны, актера Дэниела Рэдклиффа, актрисы и модели Шарлиз Терон.

Водолей

Неординарный Водолей выгодно выделяется на фоне окружающих. Представители воздушной стихии не похожи ни на кого другого, это яркие индивидуальности, которых сложно не заметить. Благодаря этому они успешно проходят любые кастинги и собеседования на творческие должности.

В каждом Водолее есть какая-то загадка, изюминка, которая притягивает к ним окружающих.

Этот знак можно любить или ненавидеть, но равнодушных к нему точно нет. В числе известных представителей воздушной стихии - певица Шакира, актер Том Хиддлстон, актриса Натали Дормер.