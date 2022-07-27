3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все

Астрологи рассказали, на представителей каких знаков можно положиться, как на самих себя.

Специалисты в сфере астрологии регулярно составляют рейтинги самых коварных, мстительных или манипулятивных знаков зодиака. А вот о тех знаках, которые могут стать верными и понимающими друзьями на всю жизнь, говорят не так часть. Восполняем пробел и рассказываем о представителях зодиакального круга, которым можно смело доверить все свои секреты – они не предадут и не отвернутся в трудную минуту.

Рыбы

Представители водного знака – очень чуткие и понимающие натуры. Они способны почувствовать и понять боль близкого человека, а также охотно разделить ее с ним. При этом Рыбы не станут навязывать свое общество и свою "жилетку", они просто будут рядом на случай, если захочется поговорить, посидеть рядом.

И, разумеется, уроженцы знака заботятся о своих друзьях и родственниках не только в сложные периоды жизни.

Они с радостью готовят сюрпризы и подарки для близких, организовывают совместные вылазки и походы в культурные учреждения, одним словом, делают все для того чтобы семейные или дружеские узы становились крепче.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея – люди крайне непредсказуемые, они словно кошки, которые гуляют сами по себе. Поэтому со стороны может показаться, будто они не созданы для крепкой и продолжительной дружбы.

Однако те, кому посчастливилось войти в круг доверенных лиц Водолея, охотно подтвердят, что этот знак зодиака – один из самых преданных в зодиакальном круге.

Представители воздушной стихии невероятно дорожат теми людьми, с которыми их свела судьба. Они придут на помощь, даже если этого от них не ожидали, выслушают, дадут дельный совет, а услышанную тайну не расскажут никому и никогда.

Козерог

Наконец, замыкает тройку самых верных друзей по знаку зодиака Козерог. Представители этого земного знака – люди надежные, спокойные, умеющие рационально мыслить даже в самых стрессовых ситуациях.

Именно они помогут взвесить все за и против и найти верное решение – при этом свою точку зрения навязывать не будут, а дадут возможность самому нащупать путеводную нить.

Козероги редко кому открываются по-настоящему, но уж если вы займете значимое место в их жизни, они будут дорожить этими отношениями и делать все, чтобы их укрепить. Главное – самому не обмануть их доверие. Козероги тяжело воспринимают предательство и уже не прощают провинившегося.