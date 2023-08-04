3 знака Зодиака, которых лучше не будить по утрам: поднять их может только бульдозер

Здоровый и продолжительный сон - залог того, что на следующий день вы будете бодры, энергичны и эффективны. В современном ритме жизни не всем удается выкроить положенное количество времени на отдых, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Тем не менее есть люди, которые относятся к этому вопросу со всей серьезностью и не позволяют внешним факторам сказаться на качестве своего сна. “И пусть весь мир подождет”, - думают они по утрам, нежась в своей кровати.

Лев

Большую часть дня представители огненного знака проводят на людях. Деловые и личные встречи, светские мероприятия, вечеринки - будни и выходные Льва расписаны вплоть до минуты. И все же в таком безумном и плотном графике он находит время для себя любимого. Как правило, по утрам, когда есть возможность хотя бы полчаса поваляться в постели.

Лев не любит истязать себя будильниками, в большей степени ориентируется на внутренние биологические часы.

Он вообще терпеть не может, когда его утреннее блаженство кто-то бесцеремонно нарушает. Если кто-нибудь осмелится побеспокоить огненный знак звонком с утра пораньше, ему уж точно несдобровать.

Водолей

Независимый Водолей как никто другой в гороскопе ценит уединение. Личное пространство необходимо ему как воздух, даже самым близким людям порой запрещено нарушать его покой. Особенно актуально это правило по утрам. Водолей часто предпочитает ночной образ жизни, допоздна работает или общается, и ранний подъем для него смерти подобен.

Представители воздушного знака могут бодрствовать хоть до четырех утра, но это не означает, что они пожертвуют хорошим самочувствием и встанут в несусветную рань с видом зомби.

Водолей не откажет себе в возможности хорошенько выспаться после ночных посиделок, и горе тому, кто осмелится потревожить его с утра пораньше.

Рыбы

Отзывчивые Рыбы нередко жертвуют своим временем и силами ради других людей. Близкие и друзья могут обратиться к ним за любой поддержкой, представители водной стихии ни в чем не откажут. И все же есть у Рыб строгое табу - они не станут отвечать на смс или звонки в ночное время, предназначенное для отдыха и сна.

Рыбы ценят свое здоровье и хорошее самочувствие, поэтому без малейших зазрений совести отключают все оповещения на телефоне и убирают звук, чтобы никто и ничто не вырвало их из объятий Морфея.

Представителям знака не в чем себя упрекнуть - помощь других людям требует много сил, а значит, Рыбы должны успеть их восстановить.