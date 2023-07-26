3 знака Зодиака, которые жестокие снаружи, но очень добрые внутри

Наверное, в жизни каждого человека бывали знакомства, наглядно иллюстрирующие выражение “внешность обманчива”. Нежная и хрупкая с виду девушка оказывалась Терминатором в юбке, а брутальный и суровый парень - любителем инструментальной музыки и поэзии Серебряного века. Людям не дано выбирать свой облик, поэтому нередко “внутреннее содержание” резко контрастирует с “оберткой”. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются жесткие с виду, но белые и пушистые в душе люди.

Овен

В гороскопе у Овна репутация не самая завидная. Принято считать, что под этим созвездием появляются на свет упрямые и взрывные люди, которые плевать хотели на чувства окружающих. Стоит задеть представителя знака хотя бы пальцем, как он тут же устраивает истерику. Вид у Овна соответствующий - грозный.

Но так ли это на самом деле?

Звезды говорят, что в глубине души уроженцы этого знака - очень милые и отзывчивые люди. Они с радостью выслушают того, кто нуждается в поддержке, помогут словом или делом. Правда, порой Овен взваливает на свои плечи слишком много и может нервничать из-за этого. Чтобы избежать вспышки гнева, стоит предложить ему уже свою помощь.

Рак

В глазах окружающих Раки нередко предстают обидчивыми и угрюмыми созданиями, готовыми обидеться на любую мелочь. Они, мол, манипуляторы, которые видят собеседника насквозь и готовы надавить на больные места, чтобы добиться желаемого. Поэтому многие стараются обходить их стороной - и сильно ошибаются.

На самом деле, Раки - обладатели большого и чуткого сердца.

Да, действительно, чувства и мысли окружающих для них не секрет. Но свою великолепную интуицию этот знак использует не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь. Суровую маску они надевают, столкнувшись с жестокостью и предательством.

Лев

Многие люди избегают общения со Львом, потому что считают его слишком уж высокомерным. Они опасаются, что представитель огненного знака сразу же найдет в них какой-нибудь изъян и будет потешаться над ним. “На фоне такого совершенства, как Лев, трудно выглядеть достойно”, - думают стеснительные особы.

Но если узнать уроженцев знака поближе, станет очевидно - не такие уж они заносчивые и язвительные, какими кажутся.

Лев вынужден скрывать свое истинное “я” под маской, чтобы его слабости однажды не обернулись против него. С близкими людьми, которым всецело доверяет, зодиакальный хищник становится ласковым котом.