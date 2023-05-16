3 знака Зодиака, которые верят в сверхъестественное (вопреки насмешкам окружающих)

Представители этих знаков могут часами говорить об НЛО, привидениях и снежном человеке.

Вера в сверхъестественные явления была свойственна человеку с незапамятных времен. Все, что было неподвластно его уму, он объяснял с помощью мистики. Несмотря на то, что современная наука давно нашла прозаическое объяснение многим фантастическим теориям, многие люди до сих пор верят в существование пришельцев из космоса, призраков, демонов и других существ. По наблюдениям астрологов, чаще всего слабость к мистике питают представители определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе увлекается разной “паранормальщиной”, не обращая внимания на насмешки знакомых.

Дева

В гороскопе за Девами закрепилась слава рационального и логичного знака, который все стремится попробовать на зубок, проверить опытным путем. Быть может, именно поэтому представителей земной стихии так влечет все непознанное? Они как будто жаждут убедиться в существовании тех или иных вещей.

Любознательная Дева будет скрупулезно собирать факты о каких-нибудь снежных людях или инопланетянах, искать общие закономерности в историях о встречах со сверхъестественными существами, делать какие-то выводы.

С одной стороны, для уроженцев знака это развлечение, с другой - что-то вроде исследовательской деятельности.

Водолей

Водолеи остро чувствуют свою связь с потусторонним миром. У представителей воздушной стихии прекрасно развита интуиция, из них получаются одаренные экстрасенсы, тарологи, предсказатели будущего и т.д. Неудивительно, что тема непознанного привлекает их с детских лет.

Уроженцы этого знака с удовольствием читают истории об НЛО, призраках, таинственных местах планеты - таких, как Стоунхендж - и сами стремятся там побывать.

На тему сверхъестественного Водолеи готовы говорить часами, у них в запасе всегда найдется пара-тройка собственных теорий.

Рыбы

Представители водного знака обладают мистическим складом ума. Они во всем видят какие-то символы и знамения, и вот что удивительно, нередко их предчувствия и толкования действительно сбываются. Рыбы уверены в существовании мира духов и умеют поддерживать с ним связь.

Когда кто-то начинает доказывать Рыбке, что все на свете можно объяснить с помощью логики, они лишь загадочно улыбаются.

Спорить уроженцы знака ни с кем не станут, - они останутся при своем мнении. На насмешки Рыбы также не обращают внимания - станут они расплескивать энергию на разборки!