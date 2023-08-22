3 знака Зодиака, которые в пылу ссоры жалят сарказмом даже близких

В гневе люди порой не отдают себе отчета в том, что делают и говорят. Объятые сильными негативными эмоциями, мы не замечаем, как с языка срываются саркастичные и обидные вещи. После, остыв и хорошенько все обдумав, мы жалеем о сказанном, но уже поздно. Как известно, слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Причина и обстоятельства ссоры со временем уходят из памяти, а вот хлесткие фразы из уст близкого человека остаются в ней навсегда. Рассказываем, какие три знака зодиака во время конфликта способны ранить собеседника своими едкими высказываниями.

Овен

“Язык как бритва”, - говорят об Овне окружающие, и, пожалуй, они ничуть не грешат против истины. Представители огненного знака - настоящие мастера сарказма. Начитанные и образованные, они умеют поддеть человека так, что тот долго будет помнить их “комплименты” и ломать над ними голову.

Саркастические шуточки Овна настолько изощренные, что люди не всегда даже понимают, что их подкололи.

А некоторые и вовсе думают, что представитель знака был с ними утонченно вежлив - пока куда более понимающие товарищи не разъяснят, что на самом деле кроется под деланной любезностью Овна.

Близнецы

Слово для представителей воздушной стихии - их главный инструмент. С его помощью Близнецы могут заставить человека воспарить в небеса от счастья, а могут низвергнуть его в самые глубины ада. Этому знаку нет равных во владении словом, они умело пользуются им в самых разных жизненных ситуациях.

Ссориться с Близнецами - все равно что по минному полю ходить.

Никогда не знаешь, что из сказанного отзовется в душе уроженца знака настолько сильно, что он выдаст уничижительную тираду. Близнецы говорят в лицо собеседнику все, что думают, какими бы беспощадными и жестокими ни были их слова.

Скорпион

Со Скорпионом шутки плохи. Представитель водного знака взглянет - как холодной водой окатит, можно представить себе, какие ощущения могут вызвать у собеседника его саркастические комментарии.

Во время ссоры Скорпион не будет кричать, бросаться предметами или бить посуду, но от его коротких реплик станет не по себе.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, не слишком-то разговорчивы, но от реплик, произнесенных ими в гневе, мороз пробежит по коже даже у самого спокойного и бесстрашного человека. Слова Скорпиона жалят без пощады, достается даже тем, кого знак на самом деле любит и уважает.