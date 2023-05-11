3 знака Зодиака, которые совсем не разбираются в людях (и страдают от этого)

Как научиться разбираться в людях? Этот вопрос является животрепещущим не только для простых смертных, но и для ученых. В психологии даже появилось специальное направление - профайлинг, которое специализируется на составлении психологического портрета человека, определении его слабых и сильных сторон и т.д. Изначально его применяли в основном в криминалистике, чтобы определить особенности личности преступника, но в современном мире к услугам профайлеров прибегают, например, в крупных компаниях, где нужно еще на этапе собеседования понять, приживется ли этот кандидат в коллективе. Специалистами в этой сфере уж точно не стать представителям трех знаков зодиака - они плохо разбираются в людях и постоянно наступают на одни и те же грабли.

Рак

Остается только удивляться тому, как Раки, наделенные великолепной интуицией, постоянно наступают на одни и те же грабли. Похоже, что их дар не срабатывает, когда дело касается взаимоотношений с людьми. Представители знака все время выбирают в друзья и партнеры не тех.

При знакомстве с новым человеком Раки надевают розовые очки и не снимают их вплоть до того момента, как тот покажет свое истинное лицо.

Уроженцы знака старательно игнорируют тревожные звоночки, поскольку надеются, что им “просто показалось”.

Рыбы

Как истинные обладатели богатого воображения, Рыбы способны накрутить себя до нервного срыва, когда все благополучно, и закрывать глаза на очевидные проблемы. Уроженцы водного знака убеждены, что на любую ситуацию можно посмотреть под разными углами.

Когда люди ведут себя с Рыбками откровенно плохо, они то и дело находят им оправдания.

Не звонит неделю - значит, занят; не возвращает одолженные еще год назад деньги - видимо, сейчас сложный период в жизни. Однако на самом деле представители знака обманывают самих же себя.

Овен

При знакомстве с новыми людьми Овен руководствуется не объективными фактами, а субъективными впечатлениями. Если его что-то привлекает в человеке, значит, он даст ему шанс. При этом репутация у нового знакомого может быть крайне сомнительной, но Овна это не смутит.

Уроженцы огненного знака охотно ведутся на лесть, как в песенке Кота Базилио и Лисы Алисы:

“Ему немного подпоешь - и делай с ним, что хошь”.

Из-за этого Овны часто попадают в неловкие ситуации и становятся жертвами мошенников. Однако они ни за что не признают, что ошиблись в человеке.