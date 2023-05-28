3 знака Зодиака, которые слишком сильно себя критикуют: часто незаслуженно

“Какая же я неумеха”, “Да я просто победитель по жизни”, “Мне, наверное, вообще лучше не браться за такие дела”, - как часто мы слышим подобные фразы от друзей, знакомых, коллег, а иногда и сами их произносим? Критическое отношение к себе, безусловно, должно присутствовать у каждого, но нередко мы перегибаем палку и корим себя за что не следовало бы. Особенно склонны поедать себя представители определенных знаков зодиака. Рассказываем, кого же в гороскопе хлебом не корми - дай покритиковать себя.

Телец

Самобичевание - одно из любимых занятий Тельца. Представители этого земного знака зачастую слишком серьезно воспринимают многие вещи. Там, где любой другой махнул бы рукой и расслабился, Телец будет работать в поте лица, пока не добьется результата.

Который, кстати, может его не удовлетворить.

Уроженцы этого знака - закоренелые перфекционисты. Они рисуют у себя в голове идеальную картинку, а потом пытаются воплотить ее в реальности. И если попытки раз за разом проваливаются, то Телец начинает винить себя и покаянно посыпать голову пеплом. А потом соберется и начнет все с чистого листа.

Рак

Кажется, никто в гороскопе не способен добиваться таких высот в самокопании, как Рак. Представители водной стихии - ранимые и чувствительные. Любая мелочь способна надолго вывести их из строя. Столкнувшись с неудачами, Раки принимаются искать ее причины в себе и своих поступках.

Да, бывает, что они действительно налажали, и это негативным образом сказалось на конечном результате.

Но нередко Раки просто-напросто наговаривают на себя, увлекаются самобичеванием настолько, что не могут остановиться. В такие минуты им нужна помощь и поддержка близких людей, искренние тепло и забота.

Рыбы

Тонкая душевная организация Рыб - палка о двух концах. Уроженцы водного знака, с одной стороны, видят мир куда более ярко, чем соседи по зодиакальному кругу. С другой же, неудачи и промахи в их глазах превращаются в поистине роковые ошибки, за которые Рыбы корят себя со всей серьезностью.

Иногда они зацикливаются на вещах, о которых все уже давным-давно позабыли.

Рыбы будут прокручивать в голове волнующие их события, размышлять, что они сделали не так и каким образом следовало поступить, чтобы не опозориться. Но на самом деле ситуация настолько безнадежна только в их собственном представлении.