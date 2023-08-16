3 знака Зодиака, которые сделают вид, что вас не существует, если вы обидите их

Взаимоотношения между людьми редко обходятся без ссор и разногласий. Главное - найти в себе силы переступить через обиды, простить другого человека и предложить компромиссное решение, которое удовлетворит обоих. Однако такой путь выбирают далеко не все. Некоторые люди сразу же после конфликта вычеркивают обидчика из своей жизни, раз и навсегда, даже если в произошедшем есть доля и их вины. Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака стоит быть осторожнее - они ничего не прощают.

Овен

Представители огненной стихии высоко ценят себя и свое время. В окружении Овна - только “элита”, то есть те, кого он выбрал после долгого и тщательного кастинга. Проверка на вшивость у уроженцев этого знака очень простая - если человек проявил к ним хотя бы каплю неуважения, то ну его с глаз долой. Овен найдет себе друзей получше.

Разговор с обидчиками и предателями у представителей знака очень короткий, точнее, его вовсе не бывает.

Овен не станет давать человеку шанс объясниться, рассказать, что именно подтолкнуло его на дурной поступок. Уроженцы огненного знака убеждены - тот, кто предал один раз, сделает это снова. А потому легко прощается с изменниками.

Лев

Львы - настоящие перфекционисты. Они не только хотят добиться успеха во всех сферах, которые им интересны, но и окружают себя лучшими людьми. Представители огненной стихии знают, как много у них недоброжелателей, готовых в любой удобный момент ударить в спину. А потому тем больше ценят верную дружбу.

Доверие Льва сложно завоевать, зато его можно легко разрушить.

Уроженцы знака не станут удерживать возле себя человека, который подвел их или причинил боль. Они молча внесут его в “черный список”, тем самым оградив себя от дальнейшего негатива. Оправдываться и пытаться вернуть расположение Льва бесполезно, это лишь сильнее его разозлит.

Скорпион

Со Скорпионом шутки плохи. Кажется, это известно даже младенцам, однако все равно находятся люди, желающие испытать на прочность его терпение. Некоторые друзья водного знака, оказавшись в круге доверенных лиц, спустя время расслабляются и допускают промах. Достаточно одной ошибки, чтобы Скорпион вычеркнул их из своей жизни.

Представители знака с большой осторожностью открываются другим людям, им необходимо много времени, чтобы почувствовать к кому-то доверие.

Поэтому предательство со стороны близких для Скорпиона непростительно. Как бы тяжело ему ни было, он навсегда исключит обидчика из своей жизни.