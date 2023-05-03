3 знака Зодиака, которые считают себя выше всех

Презрительный взгляд, самодовольная усмешка на губах, высоко вздернутый нос - все это отличительные приметы высокомерных людей. Они смотрят на окружающих с высоты пьедестала, на который сами же себя и возвели, и, по правде говоря, им все равно, что о них думают. Себя, свои желания и потребности такие гордецы ставят на первое место, а на то, как чувствуют себя при этом окружающие, им наплевать. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего на свет появляются самые высокомерные люди.

Овен

Представители огненной стихии, несомненно, превозносят себя над окружающими. Овен убежден, что он недаром является самым первым знаком в зодиакальном кругу - сами звезды предопределили его лидерство. Поэтому он будет высоко задирать свой носик и посматривать на другие знаки с оттенков превосходства.

Из-за того, что Овен считает себя лучше остальных, ему бывает сложно выстроить крепкие и доверительные взаимоотношения с другими людьми.

Порой они даже не замечает, как своим пренебрежением, язвительными шуточками и прочими неприятными выходками отталкивает от себя даже самых близких. Ему необходимо задуматься о своем поведении.

Лев

Рожденные под знаком Льва считают себя элитой в гороскопе. Все остальные знаки им даже в подметки не годятся - неспроста же именно они получили титул зодиакальных королей! Уроженцы огненной стихии обожают находиться в центре всеобщего внимания, получать комплименты и слышать в своей адрес только хвалебные эпитеты.

Как только поток приятных слов иссякает, Лев обязательно топнет ножкой и начнет выяснять, что случилось.

Если кто-то из “свиты” посмеет лишить представителя знака порции восхищения, то он непременно затаит в своем сердце обиду и замыслит месть. Связываться со Львом крайне нежелательно - в стремлении утолить жажду возмездия он пойдет на что угодно.

Скорпион

“Разве я не самый лучший?

Разве мне не позволено все, что находится под запретом для других?” - порой возникает ощущение, что свой день Скорпион начинает именно с этой мантры. Представители водного знака искренне считают себя королями вселенной, для которых не писаны никакие законы.

Поэтому ради достижения своих целей Скорпионы без всяких сожалений идут по головам, предают близких людей, нарушают клятвы и манипулируют. Свои неблаговидные поступки этот знак оправдывает тем, что он особенный, исключительный, а потому может поступать так, как считает нужным.