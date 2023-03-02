3 знака Зодиака, которые с возрастом становятся невероятно противными

Эти знаки превращаются в удивительно вредных бабушек и дедушек.

С возрастом характер человека и его отношение к многим вещам могут значительно измениться. Угрюмый парень порой становится добродушным дедушкой, а веселая и жизнерадостная красотка на пенсии превращается в ту самую вредную старушку, которая дежурит на лавочке у подъезда и отпускает нелестные комментарии в адрес всех, кто проходит мимо. Откуда такие поразительные метаморфозы? Астрологи убеждены, что большую роль в перемене характера играет дата рождения. Они назвали три знака, представители которых со временем становятся просто невыносимыми.

Овен

Упрямые и своенравные, Овны в любом возрасте способны вывести из себя кого угодно. Представители огненной стихии не любят идти на компромисс, да и вообще прислушиваться к мнению и желаниям окружающих.

На пенсии характер Овна становится еще более сложным и невыносимым.

Если уроженец знака что-то вбил себе в голову - переубеждать его бесполезно, никакие доводы и аргументы не изменят его точки зрения.

Этот знак убежден, что лучше знает, как жить его близким, друзьям, соседям. Он будет учить их уму-разуму при каждом удобном случае - и обижаться, если его слова и советы игнорируют.

Дева

О перфекционизме Девы можно слагать легенды. Представители земного знака невероятно требовательны к себе и к окружающим, настолько, что рано или поздно превращают их жизнь в настоящий кошмар.

Особенно тяжело общаться с Девами, вышедшими на пенсию.

Они обожают командовать, и, как правило, на работе занимают руководящие должности. Лишившись возможности повелевать, они станут отыгрываться на близких людях.

Из-за трех пылинок на полке уроженцы этого знака могут устроить настоящий скандал. А еще будут припоминать об этом спустя долгое время, чтобы попенять родным на их лень и недисциплинированность.

Весы

Весы тяжело переносят перемены в образе жизни, внешности, здоровье, а потому выход на пенсию со всеми вытекающими воспринимают как трагедию вселенского масштаба.

Представители воздушного знака будут остро переживать из-за морщин, седины, смены круга общения.

Если Весы живут в одиночестве, то станут донимать близких звонками и многочасовыми жалобами на свою долюшку.

Чтобы вернуть Весам вкус к жизни, астрологи рекомендуют записать их на какие-нибудь курсы для пенсионеров - например, по повышению компьютерной грамотности или в кружок по интересам.