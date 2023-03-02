3 знака Зодиака, которые с возрастом становятся невероятно противными
Эти знаки превращаются в удивительно вредных бабушек и дедушек.
С возрастом характер человека и его отношение к многим вещам могут значительно измениться. Угрюмый парень порой становится добродушным дедушкой, а веселая и жизнерадостная красотка на пенсии превращается в ту самую вредную старушку, которая дежурит на лавочке у подъезда и отпускает нелестные комментарии в адрес всех, кто проходит мимо. Откуда такие поразительные метаморфозы? Астрологи убеждены, что большую роль в перемене характера играет дата рождения. Они назвали три знака, представители которых со временем становятся просто невыносимыми.
Овен
Упрямые и своенравные, Овны в любом возрасте способны вывести из себя кого угодно. Представители огненной стихии не любят идти на компромисс, да и вообще прислушиваться к мнению и желаниям окружающих.
На пенсии характер Овна становится еще более сложным и невыносимым.
Если уроженец знака что-то вбил себе в голову - переубеждать его бесполезно, никакие доводы и аргументы не изменят его точки зрения.
Этот знак убежден, что лучше знает, как жить его близким, друзьям, соседям. Он будет учить их уму-разуму при каждом удобном случае - и обижаться, если его слова и советы игнорируют.
Дева
О перфекционизме Девы можно слагать легенды. Представители земного знака невероятно требовательны к себе и к окружающим, настолько, что рано или поздно превращают их жизнь в настоящий кошмар.
Особенно тяжело общаться с Девами, вышедшими на пенсию.
Они обожают командовать, и, как правило, на работе занимают руководящие должности. Лишившись возможности повелевать, они станут отыгрываться на близких людях.
Из-за трех пылинок на полке уроженцы этого знака могут устроить настоящий скандал. А еще будут припоминать об этом спустя долгое время, чтобы попенять родным на их лень и недисциплинированность.
Весы
Весы тяжело переносят перемены в образе жизни, внешности, здоровье, а потому выход на пенсию со всеми вытекающими воспринимают как трагедию вселенского масштаба.
Представители воздушного знака будут остро переживать из-за морщин, седины, смены круга общения.
Если Весы живут в одиночестве, то станут донимать близких звонками и многочасовыми жалобами на свою долюшку.
Чтобы вернуть Весам вкус к жизни, астрологи рекомендуют записать их на какие-нибудь курсы для пенсионеров - например, по повышению компьютерной грамотности или в кружок по интересам.