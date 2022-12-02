3 знака Зодиака, которые превратят вашу жизнь в ад: никогда не связывайтесь с ними

Каждый из нас наделен не только положительными, но и отрицательными качествами - такова уж сущность человеческой натуры. Вот только некоторые силой воли или разума справляются со своими недостатками, а кто-то считает, что окружающие должны принимать его таким, какой он есть, и меняться не нужно. В итоге друзья и близкие такого человека постоянно страдают от его невыносимого характера и сравнивают отношения с ним с испытанием на прочность. Астрологи считают, что люди, с которыми ужиться бок о бок сложнее всего, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Они рассказали, с какими тремя представителями зодиакальной плеяды лучше не иметь дела.

Овен

Представители огненного знака мучают близких своей вспыльчивостью. Они крайне остро реагируют на малейшие замечания и критику в свой адрес, а также искажают чужие слова, придавая им совершенно иной смысл. Свои негативные эмоции Овен тут же обрушивает на окружающих, он не скупится в выражениях и децибелах. Хорошая новость - этот знак быстро отходит и возвращается в свое обычное состояние.

Плохая новость - неизвестно, как долго продлится штиль, потому что новая буря может грянуть даже спустя пару минут после предыдущей ссоры.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, те еще зануды. С этим вполне можно было бы смириться, если бы педантичность представителей земного знака не проявлялась буквально в каждой мелочи. Они будут пилить своих близких, и особенно свою вторую половинку, по любому поводу. Оставили немытую кружку на столе? Вместо йогурта одной фирмы купили продукт другого производителя? Потратили деньги на что-то приятное, но вовсе не самое необходимое?

Будьте уверены, что Дева прокомментирует это самым бесцеремонным образом и испортит вам настроение.

Скорпион

Еще один знак зодиака, с которым невозможно иметь дело - Скорпион. Представители водной стихии жить не могут без контроля и манипуляций. Если вторая половинка или ребенок вернется домой чуть позже обычного, да еще и не соизволив предупредить о задержке, Скорпион встретит их с таким осуждающим видом, словно они спустили в карты фамильное наследство. А чтобы помучить “виновников”, уроженец знака надавит на их слабые места и заставит страдать от чувства вины.