3 знака Зодиака, которые предрасположены к психическим расстройствам

Постоянный стресс, сложности на работе, неудачи в личной жизни – вот только несколько причин, способных привести к депрессии и другим проблемам с ментальным здоровьем. За ним необходимо следить не менее тщательно, чем за физическим самочувствием. Астрологи назвали три знака зодиака, наиболее подверженных психическим расстройствам.

Овен

Неумение управлять своими эмоциями – пожалуй, одна из главных бед огненного знака. С малых лет Овен демонстрирует непокорность, вспыльчивость, нежелание прислушиваться к чужому мнению. С возрастом эти качества только крепчают, характер знака становится все более тяжелым и невыносимым. Найти с ним общий язык крайне трудно.

Овен не замечает, что вспышки агрессии негативно сказываются на его собственном ментальном здоровье.

Нервная система огненного знака мало-помалу расшатывается, чтобы восстановить ее, необходимо вовремя спохватиться и перестать распыляться по малейшему поводу. Если этого не сделать, психические расстройства Овну гарантированы.

Близнецы

О том, как быстро меняется настроение у Близнецов, не знают разве что новорожденные младенцы. Представители воздушной стихии и эмоциональные качели – заклятые друзья на протяжении всей жизни. Еще пять минут назад Близнецы радовались как ребенок и прыгали от восторга, а вот уже нервно огрызаются на любое словечко в свой адрес.

Людям, появившимся на свет под этим знаком, необходимо найти баланс, научиться контролировать перепады настроения.

Если не получается сделать это самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалисту. В обратном случае Близнецам грозит депрессия и другие неприятные последствия. А если знак будет скрывать свое истинное эмоциональное состояние, ситуация станет еще хуже.

Рыбы

Недаром говорят, что у представителей водной стихии – тонкая душевная организация. Рыбы очень чувствительны и восприимчивы, каждое колкое слово, неосторожно сказанное в их адрес, оставляет рану на душе. А уж такие серьезные проблемы, как буллинг, измена, предательство и вовсе могут надолго выбить Рыбку из колеи.

Нередко представители водной стихии на фоне жизненных неприятностей замыкаются в себе, становятся отстраненными и нелюдимыми.

Важно, чтобы рядом был человек, который заметит их эмоциональное состояние и окажет поддержку. Но иногда и тепла близких бывает недостаточно, тогда необходимо обратиться за помощью к эксперту.