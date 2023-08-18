3 знака Зодиака, которые постоянно принимают неправильные решения

“Налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - себя потеряешь”, - помните, как в старинных сказках витязь оказывался на распутье и должен был выбрать, по какой дороге идти дальше? Как правило, один из вариантов всегда был фатальным и сулил добру молодцу самые большие неприятности. В жизни нам часто приходится совершать выбор, но, к сожалению, в отличие от легенд и былин, никто сразу же не предупреждает о возможных последствиях. Кто-то обходит подводные камни благодаря интуиции, а кто-то раз за разом ошибается и потом горько в этом раскаивается. Астрологи назвали знаки зодиака, наделенные особым талантом принимать неправильные решения.

Овен

Представители огненного знака живут в сумасшедшем ритме, а потому порой у них не бывает ни минутки свободной, чтобы как следует обдумать план дальнейших действий. Овен частенько принимает решения на бегу, впопыхах, а потом расплачивается за свое легкомыслие и беспечность.

Вместо того чтобы просчитать все на несколько шагов вперед, Овен поддается сиюминутным эмоциям, а после разгребает последствия своих необдуманных решений.

Казалось бы, жизнь должна была научить уроженца знака не торопиться, однако он снова и снова наступает на одни и те же грабли.

Рак

Со стороны Раки кажутся самой рассудительностью. Так оно и есть, но лишь когда дело касается советов другим людям. Представители водной стихии с удовольствием выслушают, устроят подробный разбор ситуации, дадут дельную рекомендацию. Увы, как говорится, “легко давать советы другим, но не себе”.

Как только Рак остается наедине с собой и своими проблемами, его рациональность куда-то исчезает.

Уроженец знака полагается сугубо на свои эмоции, которые из-за волнения и важности момента могут сильно зашкаливать. В итоге на нервах Рак часто принимает скоропалительные и незрелые решения.

Рыбы

Ах, как хотели бы Рыбы с головой уйти под воду и не принимать никаких решений, не брать на себя никакой ответственности… Нередко они именно так и поступают, но рано или поздно им приходится встретиться лицом к лицу со своими проблемами и сделать уже хоть что-нибудь.

В итоге Рыбы, чтобы поскорее избавиться от тяжкой ноши, делают выбор без лишних раздумий.

“А там уж разберусь”, - думает представитель знака, не подозревая, что только что подкинул себе массу неприятностей.

С ними Рыбам тоже лень разбираться, и в итоге проблемы у них растут, как снежный ком.