3 знака Зодиака, которые никогда не возвращаются к бывшим

После расставания с любимым человеком мы неизбежно испытываем душевную боль. Даже если разум твердит, что разрыв был необходим, сердце все равно тоскует по совместным счастливым моментам из прошлого. Многие люди, поддавшись нахлынувшим чувствам и ностальгии, начинают строить планы по возвращению бывшего возлюбленного в свою жизнь. Удачная ли это идея, можно спорить много и долго. Однако есть и такие, кто, несмотря на сильную тоску, ни за что не вернется к экс-партнеру, даже если тот будет умолять на коленях. Рассказываем, под какими тремя знаками рождаются самые стойкие бывшие.

Овен

Огненные знаки убеждены, что войти в одну реку дважды по определению невозможно. Овен смотрит вдаль на горизонт, а не оборачивается на прошлое, поэтому бывшему партнеру не удастся соблазнить его щедрыми посулами и обещания измениться. Представитель знака на это и бровью не поведет.

После того как отношения закончатся, Овен без длительных размышлений отправится навстречу чему-то новому.

Долго скучать без пары огненный знак не станет, не тот характер, довольно скоро его можно будет увидеть рядом с другим человеком. Скучать по прошлому - абсолютно не в его духе.

Скорпион

Представители водного знака слишком гордые для того, чтобы звонить бывшему возлюбленному или искать с ним встречи. Даже если в сердце Скорпиона до сих пор тлеют какие-то чувства к экс-партнеру, он никогда не станет их демонстрировать, еще чего! Много чести будет тому, кто не ценил его.

Этот знак отличается невероятной злопамятностью, а потому даже спустя годы Скорпион будет холить и лелеять свои старые обиды.

Каждое неосторожное словечко, брошенное партнером в его адрес, этот знак будет хранить в своей коллекции и периодически протирать от пыли, вспоминая бывшего недобрым словом.

Козерог

Можете быть уверенными: прежде чем расстаться, Козерог тщательно обдумает этот шаг. На сто рядов проанализирует, что не так в отношениях с партнером, можно ли что-то сделать для их улучшения, и если найдет варианты, то непременно воплотит их в жизнь.

Сделает абсолютно все, чтобы наладить контакт.

Но как только Козерог осознает, что все способы восстановить отношения испробованы, а желаемого результата так и не наступило, он поставит точку. И возвращаться к прошлому не станет - зачем пытаться склеить разбитое на мелкие кусочки?