3 знака Зодиака, которые несут свое проклятие всю жизнь

У каждого знака зодиака есть характерные черты, которые, собственно, и выделяют его на общем фоне. Иногда эти качества становятся настоящим проклятием, поскольку приносят своим обладателям сплошные неудобства. Астрологи выяснили, каким трем знакам зодиака особенно «повезло» — звезды предрекли им нести свой крест вплоть до глубоких седин.

Телец

Окружающие обожают представителей земной стихии. Почему? Все очень просто — Телец невероятно отзывчив и дружелюбен. Своим близким он готов последнюю рубашку отдать, в самом прямом, а не фигуральном смысле. Если у вас возникла какая-то проблема, можно смело идти с ней к этому знаку — выслушает, даст ценный совет, а то и делом поможет.

Однако нередко такое поведение становится для уроженцев земной стихии настоящим проклятием.

По своей натуре Телец очень мягок, ему сложно отказывать людям, поэтому ему на шею садятся все, кому не лень. Недобросовестные знакомые вовсю пользуются безотказностью этого знака и навешивают на него свои проблемы.

Рак

Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, имеют богатый внутренний мир. Раку совершенно не скучно даже наедине с собой — всегда найдется занятие, которому он готов посвятить себя, а заодно поразмышлять на интересующие его темы. Этот знак очень тонко чувствует окружающий мир, любое событие способно тронуть его до глубины души.

С одной стороны, это хорошо, потому что Раки на протяжении жизни испытывают такую гамму эмоций, какая не снилась другим знакам.

С другой, такая чувствительность превращается для них в тяжкий крест, ведь они остро воспринимают не только позитивные, но и негативные события. Каждое резкое слово в адрес Рака может сильно его ранить.

Лев

Сложно найти более склонный к самолюбованию знак, чем огненный. Лев — истинный эгоцентрик, который не в состоянии прожить без восхищения окружающих. Комплименты, знаки внимания, восторг в глазах — все это является важной частью львиной жизни. Представители огненной стихии стараются окружать себя теми, кто готов петь им дифирамбы.

Желание Львов постоянно слышать в свой адрес восторженные ахи и охи, конечно же, понятно, однако они рискуют оказаться в незавидном положении.

Нередко рядом с представителями огненной стихи оказываются льстецы и лицемеры, а вот искренне любящие люди остаются за бортом. По мнению астрологов, это и есть настоящее проклятье для Льва.